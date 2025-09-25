Horreur à Thicogne : Une quinquagénaire retrouvée morte par pendaison

La consternation règne à Thicogne, localité de la commune de Kamb (département de Linguère), où une femme âgée d’une cinquantaine d’années s’est donnée la mort par pendaison dimanche dernier, aux environs de 10 heures.



La victime, répondant au nom de Mariama Bâ, avait quitté le domicile familial depuis plusieurs heures. Inquiets de son absence prolongée, les voisins se sont lancés à sa recherche. Leurs pas les ont conduits jusqu’au lieu du drame, où ils ont découvert le corps de la quinquagénaire suspendu à une corde.

