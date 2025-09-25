Horreur à Thicogne : Une quinquagénaire retrouvée morte par pendaison

La consternation règne à Thicogne, localité de la commune de Kamb (département de Linguère), où une femme âgée d’une cinquantaine d’années s’est donnée la mort par pendaison dimanche dernier, aux environs de 10 heures.
La victime, répondant au nom de Mariama Bâ, avait quitté le domicile familial depuis plusieurs heures. Inquiets de son absence prolongée, les voisins se sont lancés à sa recherche. Leurs pas les ont conduits jusqu’au lieu du drame, où ils ont découvert le corps de la quinquagénaire suspendu à une corde.
Alertés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Yang-Yang, accompagnés du personnel soignant du poste de santé de Kamb, se sont immédiatement rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage. Le corps sans vie de la défunte a ensuite été acheminé à la morgue du centre de santé de Dahra par les sapeurs-pompiers.
Selon une source proche de la famille, Mariama Bâ souffrait depuis quelque temps de troubles mentaux. Elle laisse derrière elle plusieurs enfants.
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de faire toute la lumière sur ce drame.
