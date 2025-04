Hommage à Y’en a marre : Sentinelles d’une démocratie exigeante ( Par Thierno Bocoum )

Oumar Cyrille Touré, alias Thiat, vient d’être élu coordonnateur du mouvement Y’en a marre. C’est l’occasion de saluer un collectif que j’ai longtemps côtoyé, sans partager une tasse de thé, mais avec lequel j’ai été profondément lié par une même soif de justice et d’engagement démocratique.



Y’en a marre a toujours dérangé les pouvoirs, quels qu’ils soient, parce qu’il est resté fidèle à ses principes. Détesté par les régimes, respecté par les oppositions, ce mouvement a su conserver une ligne de conduite constante : la défense des intérêts majeurs du peuple, sans compromis.



Il faut reconnaître à Y’en a marre une rare capacité d’autocritique et de régénération : ses membres se renouvellent, se sanctionnent entre eux en toute transparence, et refusent les sirènes du pouvoir pour préserver leur indépendance et leur liberté de ton. C’est cette posture qui en fait un pilier de la vitalité démocratique au Sénégal.



Leur récente prise de position contre la loi d’amnistie, habilement rebaptisée « loi interprétative », témoigne encore de leur courage et de leur cohérence. Ils ont su défendre des principes même dans un climat d’insultes et de calomnies, là où beaucoup auraient cédé.



Respect à Y’en a marre, à ses membres, à leur constance. Restez fidèles à vous-mêmes. Vous êtes un souffle vivifiant dans une démocratie souvent étouffée par les calculs politiciens et les aveuglements partisans.



Thierno Bocoum

Ancien parlementaire

Président AGIR