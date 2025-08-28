Hommage à Serigne Makhtar Diène, décédé hier sur Ila - Touba (Par Mamadou Moustapha Mbaye, journaliste à DakarActu)



Le cœur lourd et l’âme en prière, nous rendons hommage à Serigne Makhtar Diène, rappelé à Dieu hier dans un tragique accident sur l’autoroute Ila Touba. Ce départ brutal nous prive d’un homme de foi, de savoir et de service, dont la vie fut un exemple lumineux de dévouement à Dieu et à la communauté.



Fondateur du « Complexe Scolaire Soxna Awa Lô », Serigne Makhtar Diène croyait en une éducation enracinée dans les valeurs islamiques et l’excellence académique. Il ne formait pas seulement des élèves, mais des âmes, des consciences, des citoyens. Son projet éducatif, récemment présenté au Khalife Général des Mourides, témoignait de sa vision audacieuse pour une jeunesse éclairée et responsable. Il ne se contentait pas de prêcher: il agissait. Son engagement social était profond, constant, discret mais puissant. Il tendait la main aux oubliés, aux talibés, aux familles en détresse, avec une générosité qui ne cherchait ni reconnaissance ni éclat.



Dans ses discours, il évoquait avec émotion la transformation spirituelle que lui avait apportée le mouridisme. Il vivait les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba avec rigueur et amour, et son respect pour Serigne Mountakha était empreint d’une loyauté rare. Sa disparition sur cette autoroute qui relie les cœurs à Touba est un rappel douloureux de la fragilité de la vie. Mais son œuvre, elle, est immortelle. Elle vit dans les prières de ses disciples, dans les sourires des enfants qu’il a éduqués, dans les valeurs qu’il a semées.



Que Dieu l’accueille dans le meilleur de Ses Paradis !



Il laisse derrière lui des orphelins et une mosquée construite à Touba Tali bu bees.

Qu’il repose auprès des justes, dans la lumière éternelle. Et que son exemple continue d’inspirer ceux qui cherchent à servir Dieu par le savoir, la justice et l’amour du prochain.



Serigne Makhtar , je me rappelle encore vos mots dits au téléphone lors de votre dernier et récent voyage hors du pays , juste avant le magal . Je n’oublierai rien inchAllah ….