Hommage à Fanta Sall, la Reine du Bambouck

Je n'arrive pas à croire que Fanta Sall, la Reine du Bambouck, nous a quittés. Une sœur, une amie de toujours, s’en est allée.



Notre dernier appel remonte à un mois, lorsque j’ai appris qu’elle était malade. Ce fut par le biais de notre ami commun, Pape DIENG, maire de Saly Escale. Rien ne laissait présager qu’elle partirait si vite, si brutalement...



Je l’appelais affectueusement la Reine du Bambouck, non pas par flatterie, mais parce qu’elle portait ce titre dans le cœur des populations, grâce à ses innombrables œuvres sociales. Elle était partout : dans les lieux de culte, les hôpitaux, auprès des malades, dans les cérémonies religieuses, dans les consultations populaires... Le social, c’était son combat, sa mission, son identité.



Fanta était une femme pieuse, humble, profondément humaine. Elle portait en elle un cœur immense, toujours ouvert aux autres. Elle défendait les faibles, les oubliés, les sans-voix, avec une énergie désarmante. Elle n'attendait ni reconnaissance, ni lumière. Ce qui l'intéressait, c'était l'impact, le service, la justice.



Reine du Bambouck, tu es partie sans dire au revoir à ton "grand frère", comme tu m’appelais affectueusement. Toujours souriante, toujours bienveillante.



À chaque échange, tu me parlais de Koungheul, de tes projets pour améliorer le quotidien des femmes, des jeunes, des laissés-pour-compte. Tu avais cette passion sincère pour les populations de kaffrine, particulièrement celles de Koungheul, et tu t’es battue pour elles, jusqu’à ton dernier souffle. Tu étais la véritable député du peuple. Je me souviens encore de tes prises de positions à l’hémicycle et partout ailleurs en faveur de tes concitoyens du département de Koungheul.



En politique, tu as été une référence, une femme de principes, de fidélité et de loyauté envers ton parti et les populations de Koungheul. Ta disparition a réuni, dans une rare unanimité, toute la classe politique sénégalaise, pouvoir comme opposition, pour saluer la mémoire d’une grande dame, engagée, digne, au service de son peuple et profondément humaine.



Ma sœur, je garderai précieusement ce dialaba (boubou) que tu m'avais ramené de la Mecque. Même si j’ai perdu la montre que tu m’avais offerte pour mon anniversaire, je n’oublierai jamais ton geste, ni ton affection. Ce sont ces petits souvenirs qui deviennent, à jamais, de grands symboles.



Fière de tes origines, tu étais une irréductible. Le sourire facile, le cœur en bandoulière, la générosité d’un océan, toujours tournée vers l’autre.



Compagne sincère, étoile brillante, prière vivante. Tu n'étais pas seulement un nom, tu étais une présence. Tu étais l’âme de ton peuple, la reine du Bambouck.



Que la terre de Koungheul te soit légère, ma sœur Fanta.



Je présente mes sincères condoléances à l’Alliance pour la République, ton parti de cœur, au Président Macky Sall, à toute la classe politique sénégalaise, à ta famille, à tes camarades de Koungheul, aux populations de ta ville natale, et à tes collègues députés.



Fanta était la Fanta de tous, une femme transversale, au-delà des camps. L'opposition comme le pouvoir pleurent aujourd’hui la même perte.



Ton départ nous rappelle que la vie est éphémère, que rien ne nous appartient vraiment. Ce que l’on laisse derrière soi, ce ne sont pas les discours, les honneurs ou les fonctions…



Ce sont les œuvres, les actes posés, le bien semé dans le silence, qui parlent pour nous quand la voix se tait.



Que ton âme repose en paix, dans les rires que tu as semés, dans les cœurs que tu as touchés.



Reine du Bambouck, nous garderons en nous ta mémoire, comme une prière, comme une lumière.



Pour chaque vérité, pour chaque combat à venir, ton exemple nous guidera.



Repose en paix, la grande reine du Bambouck. Ton souvenir restera vivant, puissant et éternel dans nos mémoires. Que la terre de Koungheul te soit légère.