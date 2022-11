Habib Niang en visite de courtoisie chez Serigne Cheikh Abdou Karim Mbacké sollicite des prières pour la paix et la stabilité du pays

"Aujourd'hui, je suis très ému et heureux d'être reçu par le fils de Serigne Falilou Mbacké, en l'occurrence Serigne Cheikh Abdou Karim Mbacké", a fait savoir le responsable politique de l'Apr à Thiès-Nord, Habib Niang. En effet, c'était lors de sa visite de courtoisie auprès du saint-homme, Serigne Cheikh Abdou Karim Mbacké. "Un homme d'une dimension exceptionnelle, m'a reçu et nous avons longuement abordé beaucoup de sujets en particulier le comportement actuel de la jeunesse de notre pays", fait-il remarquer. Et d'ajouter : "Je ne cesserai de demander à tous les hommes de Dieu de parler davantage à la jeunesse qui est en train de s'égarer. L'internet et les réseaux sociaux sont de plus en plus des outils que notre jeunesse utilise, hélas pas dans le bon sens". Pour lui, "même nos chefs religieux ne sont pas épargné. C'est pourquoi à chaque fois que j'en aurais l'occasion, j'en profiterai pour solliciter leurs prières et leurs prêches pour la jeunesse". Il poursuit : "aujourd'hui, c'est une grande occasion pour moi de réitérer ma demande envers le Saint-homme. Car les jeunes aiment le marabout Cheikh Abdou Karim Mbacké et écoutent ses prêches".

Notre jeunesse, conclut-il, a besoin d'eux comme exemple et comme référence pour leur avenir et celui de notre pays... "

Serigne Cheikh Abdou Karim Mbacké a pour sa part magnifié cette visite du responsable Apériste. Il l'a également encouragé dans ses actions sociales envers les populations avant de formuler des prières à son endroit et pour tout le pays pour la paix et la stabilité au Sénégal et dans le monde.