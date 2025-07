Guinée: au moins 10 morts et des bâtiments effondrés après de fortes pluies à Conakry

Au moins dix personnes sont mortes et de nombreux dégâts matériels ont été constatés dans la capitale guinéenne Conakry après de fortes précipitations la veille, a appris l'AFP jeudi auprès de la Protection civile.



Une quantité de 70,8 mm d'eau est tombée mercredi soir dans la capitale guinéenne et ses environs, selon les services météorologiques.



"Nous sommes intervenus dans plusieurs quartiers de la capitale durement frappés la nuit dernière (mercredi) par des inondations. Nous déplorons au moins dix morts", a dit à l'AFP une source au sein de la Protection civile,qui dépend du ministère de la Sécurité.



Ces fortes précipitations ont également fait trois disparus, a ajouté cette source.



De nombreux bâtiments se sont effondrés et leurs occupants ont été pris au piège, selon la presse et des témoins.



Ces nouvelles victimes s'ajoutent à celles déjà recensées depuis le début de la saison des pluies.



Quinze personnes sont mortes en Guinée depuis fin juin dans des inondations causées par de fortes pluies qui ont "directement affecté 7.705 personnes", selon un rapport d’une agence gouvernementale publié mardi.



La Guinée possède dans son sous-sol d'abondantes ressources naturelles comme la bauxite, le fer, l'or et le diamant. Mais malgré ses richesses naturelles, elle reste l'un des pays les plus pauvres au monde.