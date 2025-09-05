Guinée : Un homme surpris en train de vendre de la soupe à la viande de chien

Un fait à la fois insolite et dangereux s’est déroulé à Yimbaya, un quartier en Guinée Conakry.
En effet, un homme, après avoir volé le chien de son voisin, le revend à... 200 000 francs Guinéens. L'acheteur a tué le chien et en a préparé une soupe qu’il a revendu dans la rue.
Sur les réseaux sociaux, la vidéo est devenue virale et les populations prises de panique, interpellent les autorités.
Un évènement malheureux qui invite à renforcer la surveillance des aliments et le contrôle constant des autorités sanitaires car, il s’agit d’une menace de la santé publique.
