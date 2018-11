Guinée Équatoriale/Sénégal : Opposition et mise en place pour le dernier entraînement à Malabo

L'équipe du Sénégal était au complet ce jeudi après-midi pour effectuer son dernier entraînement à Malabo, avant de rallier Bata, vendredi matin.



Excepté Diao Baldé, forfait, la totalité de l'effectif a effectué l'ultime séance du stage de préparation. Les joueurs ont réalisé de petits exercices avec le ballon et des étirements sous la chaleur équato-guinéenne, lors de ce galop ouvert à la presse.



Après, le staff a proposé une opposition, sur la pelouse stade de Malabo, avec l'objectif de tester un système (4-3-3, avec Salif Sané au milieu) et un onze de départ : Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouaté, Lamine Gassama, Youssouf Sabaly, Salif Sané, Gana Guèye Assane Dioussé, Sadio Mané, Mbaye Niang et Opa Guette.