TikTok : Un escroc se cache derrière « Mamysta la tigresse » et piège plusieurs victimes

Agé de 24 ans, Amadou Diallo, étudiant domicilié à Thiaroye-sur-mer, a été interpellé et déféré au parquet vendredi dernier par la Division spéciale de cybercriminalité (Dsc) pour avoir usurpé l’identité d’une célèbre tiktokeuse sénégalaise afin de soutirer de l’argent à ses abonnés. Il lui est reproché collecte illicite de données personnelles, usurpation d’identité, publication de données personnelles et escroquerie.







En effet, selon Libération, l’affaire a débuté suite à la plainte de Mame Seynabou Ndiaye Mbengue, connue sur TikTok sous le pseudonyme « Mamysta la tigresse ». L’influenceuse a alerté les autorités après avoir découvert qu’un individu malveillant utilisait ses photos et vidéos pour tromper ses followers et leur extorquer de l’argent.







Le mis en cause opérait sous un faux compte créé au nom d’Aminata Joop et avait réussi à faire croire à K. Niang, un Sénégalais résidant en Italie, qu’il entretenait une relation amoureuse avec la véritable « Mamysta la tigresse ». Convaincu par cette supercherie, l’émigré s’est même rendu au Maroc dans l’espoir de retrouver celle qu’il croyait être son amoureuse. La rencontre n’a jamais eu lieu, mais K. Niang avait déjà transféré 3 millions de francs CFA via Wave au présumé escroc.







L’enquête révèle d’autres victimes potentielles







Réalisant qu’il était victime d’une arnaque, K. Niang a contacté la vraie influenceuse qui a immédiatement saisi la Dsc. Les enquêteurs ont remonté la piste grâce au numéro ayant réceptionné les fonds, ce qui les a conduits à Amadou Diallo. Lors de son audition, le mis en cause a reconnu les faits, révèle Libération.







L’enquête laisse penser que d’autres personnes auraient été dupées par le même stratagème. Les investigations ont d'ailleurs révélé qu’un montant total de plus de 4 millions de francs CFA a transité sur le compte Wave du suspect, suggérant l’existence de victimes supplémentaires.

