Gingembre Littéraire exceptionnel à l’honneur de Mme Inès Senghor à Douta Seck


Dans le cadre de la poursuite de la célébration de la Journée nationale de la Diaspora, ainsi que du compte rendu général des éditions du Gingembre Littéraire du Canada et de Saint-Louis, l’association ContinentPremier, éditrice du magazine panafricain éponyme, organise une rencontre littéraire exceptionnelle le lundi 22 décembre 2025, de 17h00 à 19h00, à la Maison de la Culture Douta Seck, à Dakar.

L’information a été rendue publique par le promoteur de l’événement, le journaliste Gorgui Wade Ndoye.

Une première au Sénégal : « Le miel du crabe » à l’honneur

Cette édition du Gingembre Littéraire mettra à l’honneur Madame Inès Senghor, architecte-romancière sénégalo-franco-serbe, autour d’une conversation littéraire axée sur la construction des identités, thème central de son ouvrage « Le miel du crabe », paru aux Éditions Jasmin.

Il s’agira de la première présentation publique de ce livre au Sénégal, offrant au public local l’occasion d’échanger avec l’auteure sur son œuvre et son parcours.

Pour enrichir cette rencontre, Mme Inès Senghor sera entourée de Racine Senghor et Fatimata Diallo, tous deux écrivains reconnus, qui prendront part aux échanges.

À l’issue de la rencontre, les organisateurs annonceront les prochaines thématiques du Gingembre Littéraire, Édition 2026 au Sénégal, a précisé Gorgui Wade Ndoye.

Dimanche 21 Décembre 2025
