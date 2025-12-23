Spécial Gingembre Littéraire : El Hadji Gorgui Wade Ndoye met en lumière Inès Senghor et son roman "Le Miel du Crabe"


Le Gingembre Littéraire au Sénégal a marqué un moment exceptionnel en rendant hommage à Madame Inès Senghor, Architecte Romancière Senegalo Franco Serbe, à l’occasion de la première présentation publique de son roman Le Miel du Crabe (Éditions Jasmin). Autour d’elle, les écrivains Racine Senghor et Fatimata Diallo ont partagé une discussion passionnante sur la construction des identités et les liens humains qui traversent les frontières. 

 

L’événement, accueilli à la Maison de la Culture Douta Seck, a rassemblé directeurs et hauts responsables, ainsi que le ministre Amadou Tidiane Dia, soulignant l’importance de la littérature et de la culture dans le rayonnement du Sénégal.

 

El Hadji Gorgui Wade, initiateur du Gingembre Littéraire, a exprimé sa gratitude envers tous les participants et la presse, rappelant l’importance d’une collaboration étroite entre journalistes et pouvoirs publics pour soutenir la Vision Sénégal 2050. « Les journalistes ne sont pas des ennemis », a-t-il insisté, « ils doivent se joindre à nous pour construire un Sénégal plus éclairé et solidaire ». Cet hommage à Madame Senghor s’inscrit ainsi dans un plaidoyer plus large pour la culture, l’information et l’engagement civique, renforçant le rôle essentiel des écrivains et des médias dans la société sénégalaise.

 
Mardi 23 Décembre 2025
