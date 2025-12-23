CAN 2025 – 1ere mi-temps validée- Le Sénégal domine à la pause face au Botswana (1-0)

Le Sénégal mène 1-0 contre le Botswana à la mi-temps de son premier match dans le groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, disputé à Tanger.



Les Lions de la Teranga ont ouvert le score à la 40e minute grâce à Nicolas Jackson, auteur d’un tir précis après une belle séquence offensive menée par Jacobs.



Chaque équipe a écopé d’un carton jaune lors de cette première période, disputée sur un rythme soutenu. Le Sénégal, dominateur dans le jeu, tentera de confirmer son avantage en seconde période pour bien lancer sa campagne continentale.