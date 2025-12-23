CAN 2025 – 1ere mi-temps validée- Le Sénégal domine à la pause face au Botswana (1-0)


CAN 2025 – 1ere mi-temps validée- Le Sénégal domine à la pause face au Botswana (1-0)
Le Sénégal mène 1-0 contre le Botswana à la mi-temps de son premier match dans le groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, disputé à Tanger.

Les Lions de la Teranga ont ouvert le score à la 40e minute grâce à Nicolas Jackson, auteur d’un tir précis après une belle séquence offensive menée par Jacobs. 

Chaque équipe a écopé d’un carton jaune lors de cette première période, disputée sur un rythme soutenu. Le Sénégal, dominateur dans le jeu, tentera de confirmer son avantage en seconde période pour bien lancer sa campagne continentale.
Autres articles
Mardi 23 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
CAN 2025 – Groupe D : La RD Congo s’impose face au Bénin pour son entrée en lice et attend le Sénégal

CAN 2025 – Groupe D : La RD Congo s’impose face au Bénin pour son entrée en lice et attend le Sénégal - 23/12/2025

Le costume traditionnel sénégalais, entre héritage culturel et expression identitaire

Le costume traditionnel sénégalais, entre héritage culturel et expression identitaire - 23/12/2025

CAN 2025 – Sénégal : Ousseynou Niang convoqué par Pape Thiaw suite au forfait de Assane Diao

CAN 2025 – Sénégal : Ousseynou Niang convoqué par Pape Thiaw suite au forfait de Assane Diao - 23/12/2025

CAN-2025 : Mohamed Salah sauve l'Egypte d'un couac d'entrée face au Zimbabwe

CAN-2025 : Mohamed Salah sauve l'Egypte d'un couac d'entrée face au Zimbabwe - 22/12/2025

Festival Koom Koom : Les lauréats du 11e Concours de Poésie Nouha Cissé primés sous le signe de l'hommage maternel

Festival Koom Koom : Les lauréats du 11e Concours de Poésie Nouha Cissé primés sous le signe de l'hommage maternel - 22/12/2025

TikTok : Un escroc se cache derrière « Mamysta la tigresse » et piège plusieurs victimes

TikTok : Un escroc se cache derrière « Mamysta la tigresse » et piège plusieurs victimes - 22/12/2025

Fusion culturelle à Ziguinchor : Le carnaval traditionnel du Festival Koom Koom explose les couleurs !

Fusion culturelle à Ziguinchor : Le carnaval traditionnel du Festival Koom Koom explose les couleurs ! - 21/12/2025

CAN 2025 – Groupe A : Le Maroc lance son tournoi par une victoire maîtrisée face aux Comores (2-0)

CAN 2025 – Groupe A : Le Maroc lance son tournoi par une victoire maîtrisée face aux Comores (2-0) - 21/12/2025

Gingembre Littéraire exceptionnel à l’honneur de Mme Inès Senghor à Douta Seck

Gingembre Littéraire exceptionnel à l’honneur de Mme Inès Senghor à Douta Seck - 21/12/2025

Festival Koom Koom de Ziguinchor : Un levier pour le développement économique de la Casamance (Khalifa Dramé)

Festival Koom Koom de Ziguinchor : Un levier pour le développement économique de la Casamance (Khalifa Dramé) - 20/12/2025

CAN / Motsepe annonce un nouveau cycle quadriennal à partir de 2028

CAN / Motsepe annonce un nouveau cycle quadriennal à partir de 2028 - 20/12/2025

1er League / Habib Diarra a rejoué avec Sunderland… Au même moment, les Lions sont à Tanger . Le Sénégalais attendu dans les prochaines heures

1er League / Habib Diarra a rejoué avec Sunderland… Au même moment, les Lions sont à Tanger . Le Sénégalais attendu dans les prochaines heures - 20/12/2025

Arrivée sous la pluie à Tanger : les Lions lancent leur mission CAN 2025

Arrivée sous la pluie à Tanger : les Lions lancent leur mission CAN 2025 - 19/12/2025

CAN au Maroc : Lamine Camara brise le silence et appelle les Lions à la maîtrise

CAN au Maroc : Lamine Camara brise le silence et appelle les Lions à la maîtrise - 18/12/2025

Idrissa Gana Guèye après le Tagato : « Le peuple nous envoie en mission, à nous de rester humbles et concentrés! »

Idrissa Gana Guèye après le Tagato : « Le peuple nous envoie en mission, à nous de rester humbles et concentrés! » - 18/12/2025

[Culture] Festival Koom Koom de Ziguinchor 2025 : Les lauréats de la finale de la 2ᵉ édition du CASA connus

[Culture] Festival Koom Koom de Ziguinchor 2025 : Les lauréats de la finale de la 2ᵉ édition du CASA connus - 18/12/2025

CAN 2025 : Mory Diaw porté par l’élan présidentiel et la foi d’un groupe en mission

CAN 2025 : Mory Diaw porté par l’élan présidentiel et la foi d’un groupe en mission - 17/12/2025

Coupe du Monde : El Hadji Diouf révèle le secret face à la France, l’esprit de 2002 comme arme absolue

Coupe du Monde : El Hadji Diouf révèle le secret face à la France, l’esprit de 2002 comme arme absolue - 17/12/2025

CAN 2025 : galvanisés par l’appel du président Bassirou Diomaye, les Lions marchent vers la gloire

CAN 2025 : galvanisés par l’appel du président Bassirou Diomaye, les Lions marchent vers la gloire - 17/12/2025

CAN 2025 : Koulibaly veut une famille soudée pour aller au bout

CAN 2025 : Koulibaly veut une famille soudée pour aller au bout - 17/12/2025

CAN 2025 : Gana Gueye prêt à porter le Sénégal vers la deuxième étoile

CAN 2025 : Gana Gueye prêt à porter le Sénégal vers la deuxième étoile - 17/12/2025

SACRE - Ibrahima Mbaye gagne la Coupe Internationale avec le PSG face à un brillant Flamengo

SACRE - Ibrahima Mbaye gagne la Coupe Internationale avec le PSG face à un brillant Flamengo - 17/12/2025

« Nous ne partons pas pour figurer… » : le serment de Abdoulaye Fall aux lions devant le président

« Nous ne partons pas pour figurer… » : le serment de Abdoulaye Fall aux lions devant le président - 17/12/2025

Abdoulaye Seck, défenseur central des lions : « Nous avons compris le message motivant du président… »

Abdoulaye Seck, défenseur central des lions : « Nous avons compris le message motivant du président… » - 17/12/2025

Remise du drapeau aux Lions : la réaction de Pathé Ciss

Remise du drapeau aux Lions : la réaction de Pathé Ciss - 17/12/2025

CAN 2025 :/ La FSF constate et déclare le forfait de Ilay Camara

CAN 2025 :/ La FSF constate et déclare le forfait de Ilay Camara - 16/12/2025

CAN 2025 : Mamadou Lamine Camara rejoint les Lions après le forfait d’Ilay Camara

CAN 2025 : Mamadou Lamine Camara rejoint les Lions après le forfait d’Ilay Camara - 16/12/2025

Agression d’un policier à l’arme blanche : La chute de Dame Junior…de l’arène à la garde à vue

Agression d’un policier à l’arme blanche : La chute de Dame Junior…de l’arène à la garde à vue - 16/12/2025

CAN 2025 – Roma vs Como / Assane Diao contraint de sortir sur blessure

CAN 2025 – Roma vs Como / Assane Diao contraint de sortir sur blessure - 15/12/2025

CAN 2025- Mamadou Sarr, blessé , pourrait être forfait pour Maroc

CAN 2025- Mamadou Sarr, blessé , pourrait être forfait pour Maroc - 15/12/2025

RSS Syndication