Gingembre Littéraire embrase la Maison Douta Seck : le livre au cœur de la paix et de la cohésion nationale

La Maison de la Culture Douta Seck a accueilli ce lundi 22 décembre un Gingembre Littéraire spécial, un événement salué comme « exceptionnel » par sa directrice, Mme Aby Faye. Accueillant la présentation de l’ouvrage Le miel du crabe de Madame Inès Senghor, la rencontre s’inscrit pleinement dans la dynamique de diversification des activités culturelles et de promotion du livre et de la lecture. Mme Aby Faye a tenu à féliciter l’initiateur du projet, El Hadji Gorgui Wade pour avoir choisi un cadre chargé d’histoire et de symboles, réaffirmant l’engagement ferme de l’institution à accompagner durablement ce programme qui participe activement au rayonnement culturel du Sénégal à travers le livre.







Dans un contexte national et international marqué par des tensions multiples, la directrice de la Maison de la Culture a souligné la brûlante actualité du thème de la cohésion sociale porté par cette rencontre littéraire. Évoquant le cousinage à plaisanter, patrimoine immatériel hérité des anciens et régulièrement valorisé par les plus hautes autorités du pays, Mme Aby Faye a rappelé que la culture et la littérature demeurent des leviers puissants de paix, de dialogue et de vivre-ensemble. À travers le livre, c’est ainsi un message d’apaisement, d’unité et de paix durable qui a été porté, confirmant que la culture reste l’un des ciments essentiels de la société sénégalaise.

