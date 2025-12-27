Sénégal vs RDC - Ibrahima Mbaye change tout, mais le duel tourne à l’équilibre : Le choc conclu sur un nul

La deuxième période du choc entre le Sénégal et la RD Congo a offert un spectacle intense au Stade de Tanger, alors que les deux équipes multipliaient les occasions pour décrocher une victoire précieuse dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2025.



Dès la reprise, le sélectionneur sénégalais a lancé plusieurs changements pour faire basculer le match en faveur des Lions, avec notamment l’entrée dynamique d’Ibrahim Mbaye, qui a apporté une énergie nouvelle sur l’aile et mis à mal la défense congolaise. Les Sénégalais ont poussé avec détermination, tout en se heurtant à une équipe des Léopards bien en place, jusqu’à ce que la RDC ouvre le score avant l’heure de jeu grâce à Bakambu, exploitant un moment d’imprécision dans la ligne défensive sénégalaise.



Mais la réaction des Lions n’a pas tardé, peu après l’entrée d’Ibrahim Mbaye, Sadio Mané a égalisé d’une frappe puissante au cœur de la surface, relançant totalement la rencontre et galvanisant les supporters sénégalais. Malgré plusieurs incursions offensives des deux camps en fin de match, le score est resté de 1 - 1 à la fin du temps réglementaire, un résultat qui reflète l’équilibre et l’intensité du duel. Les changements opérés, notamment l’impact de Ibrahima Mbaye et d’autres remplaçants, ont montré la volonté du Sénégal de changer le cours du match, mais la solidité défensive congolaise a su contenir les assauts jusqu’au coup de sifflet final.