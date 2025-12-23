CAN Maroc–Sénégal : face au Botswana, les Sénégalais font confiance à leurs Lions

À quelques minutes du coup d’envoi du match opposant le Sénégal au Botswana, comptant pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN Maroc–Sénégal), les citoyens sénégalais se sont exprimés sur leurs attentes et pronostics.

Dans une ambiance mêlant ferveur et optimisme, tous les intervenants rencontrés affichent leur confiance en l’équipe nationale, allant jusqu’à livrer des pronostics favorables aux Lions de la Teranga. Pour la plupart, la victoire du Sénégal ne fait aucun doute, tant l’effectif, l’expérience et la détermination de l’équipe inspirent l’espoir d’un nouveau sacre continental.

Entre prières, encouragements et prévisions de scores, les supporters ont unanimement exprimé leur souhait de voir le Sénégal poursuivre sa marche vers le trophée et confirmer son statut de grande nation du football africain.



Sveltane Aline Assine (Stagiaire)