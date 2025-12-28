Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu nouveau président

L’ancien président du Comité national de gestion (CNG) de la lutte, Birahim « Bira » Sène, a été élu nouveau président de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL) pour un mandat de 4 ans, à l’issue du scrutin organisé ce dimanche 28 décembre, à l’Arène nationale.





Sur un total de 198 votants, Bira Sène a recueilli 110 voix, devançant Kéba Kanté, crédité de 70 voix, tandis que 18 voix sont revenues à l’ancien champion de lutte Hyacinthe Ndiaye, plus connu sous le nom de Manga 2.





Cette élection intervient au terme d’un processus marqué par de nombreuses polémiques et tensions entre les acteurs du monde de la lutte et le ministère des Sports, notamment autour des critères d’éligibilité et du choix des candidats à la tête de la Fédération.



