Festival Koom Koom : Les lauréats du 11e Concours de Poésie Nouha Cissé primés sous le signe de l'hommage maternel

La Place Bambeya de Ziguinchor a servi de cadre, ce samedi 20 décembre 2025, à la cérémonie de remise des prix de la 11e édition du Concours de Poésie Pr Nouha Cissé.





Les meilleurs "apprentis poètes" ont été distingués lors de cet événement littéraire majeur, intégré au Festival Koom Koom 2025.





Coordonné par Joël Diatta, le concours de cette année s'articulait autour d'un thème fort et évocateur : "Oh toi maman ! Liguey Ndey Agnoub Doom" (Le travail de la mère est le viatique de l'enfant). Ce choix n'est pas anodin, comme l'a souligné le Parrain d'honneur de l'événement, qualifiant ce sujet "d'extrêmement important".





Fidèle au poste depuis plusieurs années, Mme Dianna Saly Dabo a de nouveau endossé le rôle de marraine du concours. Figure emblématique de la région, elle est la première femme notaire en Casamance. Son parcours exceptionnel constitue une source d'inspiration et de motivation palpable pour les élèves, et tout particulièrement pour les jeunes filles de la région.





Prenant la parole, la marraine a tenu à magnifier le rôle central des mères. "C'est vrai de rappeler que la femme, elle a un rôle très important. C'est elle qui donne la vie et on lui doit tout", a-t-elle indiqué.





Au-delà de l'hommage rendu à la maternité à travers la poésie, Mme Dianna Saly Dabo a profité de cette tribune pour lancer un plaidoyer significatif en faveur de l'autonomisation des femmes, plaidant concrètement pour leur accès à la terre.



