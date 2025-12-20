CAN / Motsepe annonce un nouveau cycle quadriennal à partir de 2028

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a officialisé ce samedi un changement majeur dans le calendrier de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). À compter de l’édition 2028, la compétition continentale se tiendra désormais tous les quatre ans, rompant avec le rythme biennal en vigueur depuis plusieurs décennies .



Lors d’une conférence de presse tenue à Rabat à l’issue de la réunion du comité exécutif de la CAF, Motsepe a justifié cette réforme par la volonté de « permettre aux sélections de mieux se préparer » et de renforcer la compétitivité du tournoi. « La CAN se tiendra tous les quatre ans à partir de 2028 », a-t-il déclaré, précisant que l’édition 2027, coorganisée par la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda, reste maintenue.



Ce nouveau cycle vise également à harmoniser le calendrier international et à éviter les chevauchements avec d’autres compétitions majeures. En parallèle, Motsepe a annoncé le lancement d’une Ligue des Nations africaine dès 2028, destinée à offrir davantage de rencontres compétitives aux sélections nationales entre deux CAN.



Cette décision marque un tournant historique pour le football africain, dont les instances espèrent qu’elle contribuera à une meilleure exposition médiatique et à une organisation plus structurée des compétitions continentales.