CAN / Motsepe annonce un nouveau cycle quadriennal à partir de 2028

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a officialisé ce samedi un changement majeur dans le calendrier de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). À compter de l’édition 2028, la compétition continentale se tiendra désormais tous les quatre ans, rompant avec le rythme biennal en vigueur depuis plusieurs décennies .
Lors d’une conférence de presse tenue à Rabat à l’issue de la réunion du comité exécutif de la CAF, Motsepe a justifié cette réforme par la volonté de « permettre aux sélections de mieux se préparer » et de renforcer la compétitivité du tournoi. « La CAN se tiendra tous les quatre ans à partir de 2028 », a-t-il déclaré, précisant que l’édition 2027, coorganisée par la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda, reste maintenue.
Ce nouveau cycle vise également à harmoniser le calendrier international et à éviter les chevauchements avec d’autres compétitions majeures. En parallèle, Motsepe a annoncé le lancement d’une Ligue des Nations africaine dès 2028, destinée à offrir davantage de rencontres compétitives aux sélections nationales entre deux CAN.
Cette décision marque un tournant historique pour le football africain, dont les instances espèrent qu’elle contribuera à une meilleure exposition médiatique et à une organisation plus structurée des compétitions continentales.
Lors d’une conférence de presse tenue à Rabat à l’issue de la réunion du comité exécutif de la CAF, Motsepe a justifié cette réforme par la volonté de « permettre aux sélections de mieux se préparer » et de renforcer la compétitivité du tournoi. « La CAN se tiendra tous les quatre ans à partir de 2028 », a-t-il déclaré, précisant que l’édition 2027, coorganisée par la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda, reste maintenue.
Ce nouveau cycle vise également à harmoniser le calendrier international et à éviter les chevauchements avec d’autres compétitions majeures. En parallèle, Motsepe a annoncé le lancement d’une Ligue des Nations africaine dès 2028, destinée à offrir davantage de rencontres compétitives aux sélections nationales entre deux CAN.
Cette décision marque un tournant historique pour le football africain, dont les instances espèrent qu’elle contribuera à une meilleure exposition médiatique et à une organisation plus structurée des compétitions continentales.
Autres articles
-
Festival Koom Koom de Ziguinchor : Un levier pour le développement économique de la Casamance (Khalifa Dramé)
-
1er League / Habib Diarra a rejoué avec Sunderland… Au même moment, les Lions sont à Tanger . Le Sénégalais attendu dans les prochaines heures
-
Arrivée sous la pluie à Tanger : les Lions lancent leur mission CAN 2025
-
CAN au Maroc : Lamine Camara brise le silence et appelle les Lions à la maîtrise
-
Idrissa Gana Guèye après le Tagato : « Le peuple nous envoie en mission, à nous de rester humbles et concentrés! »