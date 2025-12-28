« Je mettrai fin aux années blanches » : Bira Sène lance son mandat avec des promesses fortes


Élu président de la Fédération Sénégalaise de Lutte avec 110 voix sur 198 votants, Bira Sène a signé une victoire nette dès le premier tour, confirmant la confiance massive du monde de la lutte. Cette élection, marquée par une mobilisation exceptionnelle, ouvre une nouvelle page pour la discipline, avec à sa tête un homme déjà bien connu du milieu pour avoir dirigé le CNG de lutte.

 

Dans sa première déclaration après sa victoire, Bira Sène s’est dit profondément réjoui de ce succès qu’il qualifie d’éclatant. Il a salué le bon déroulement du scrutin et surtout la maturité de ses adversaires, Manga II et Kéba Kanté. « Ce sont plus que des adversaires, ce sont des frères », a-t-il affirmé, allant jusqu’à considérer Kéba Kanté comme son fils, insistant sur le fait que l’unité doit primer sur toute rivalité.

 

Très inspiré, le nouveau président a rendu grâce à Dieu avant d’adresser ses remerciements au gouvernement pour avoir soutenu ce changement à la tête de la fédération. Pour Bira Sène, cette transition est une opportunité historique de refonder la lutte sénégalaise sur des bases plus solides, dans un climat de confiance et de collaboration entre tous les acteurs.

 

Sur le fond, sa déclaration a surtout été marquée par des engagements clairs et attendus. « J’accompagnerai et suivrai les lutteurs, je mettrai un terme aux années blanches, je ferai en sorte que tout le monde soit à l’aise », a-t-il promis. Sécurité dans les arènes, règlement des détails organisationnels et travail collectif avec son équipe figurent également parmi ses priorités.

Dimanche 28 Décembre 2025
Karim Ndiaye



