CAN 2025 – Groupe A : Le Maroc lance son tournoi par une victoire maîtrisée face aux Comores (2-0)

Le Maroc a parfaitement entamé sa campagne dans la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en s’imposant 2-0 contre les Comores, dimanche soir à Agadir, lors de la première journée du groupe A.



Dominateurs dans le jeu mais longtemps tenus en échec, les Lions de l’Atlas ont débloqué la situation grâce à Brahim Diaz, auteur de l’ouverture du score à la 55e minute sur une action collective bien construite. Ayoub El Kaabi a ensuite scellé le succès marocain d’un tir croisé imparable à la 74e minute.



Face à une équipe comorienne courageuse mais limitée offensivement, les hommes de Walid Regragui ont affiché sérieux et maîtrise, confirmant leur statut de favoris dans cette poule.



Le Maroc affrontera la Guinée lors de la deuxième journée, tandis que les Comores tenteront de rebondir face à la Zambie.