Fusion culturelle à Ziguinchor : Le carnaval traditionnel du Festival Koom Koom explose les couleurs !

La 18e édition du festival Koom Koom de Ziguinchor a connu son apothéose le samedi 20 décembre 2025 avec une parade spectaculaire mettant en valeur la diversité culturelle de la Casamance. Plus d'une dizaine de communautés, dont les Balantes, Baïnouks, Mankagnes, Mandingues, Sarakolés, Diolas et Sérères, ont défilé pendant plus d'une heure dans les rues de la ville, au départ de la Place Bambaya. L'ambiance était festive, rythmée par les sons de l'assiko, du Diambadong et d'autres musiques traditionnelles de la région. L'orchestre "Jiguen gni", composé de femmes habillées en tenue moderne avec des garnitures de calebasses, a ouvert le cortège de manière remarquable.
Autres articles
-
CAN 2025 – Groupe A : Le Maroc lance son tournoi par une victoire maîtrisée face aux Comores (2-0)
-
Gingembre Littéraire exceptionnel à l’honneur de Mme Inès Senghor à Douta Seck
-
Festival Koom Koom de Ziguinchor : Un levier pour le développement économique de la Casamance (Khalifa Dramé)
-
CAN / Motsepe annonce un nouveau cycle quadriennal à partir de 2028
-
1er League / Habib Diarra a rejoué avec Sunderland… Au même moment, les Lions sont à Tanger . Le Sénégalais attendu dans les prochaines heures