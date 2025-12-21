Fusion culturelle à Ziguinchor : Le carnaval traditionnel du Festival Koom Koom explose les couleurs !

La 18e édition du festival Koom Koom de Ziguinchor a connu son apothéose le samedi 20 décembre 2025 avec une parade spectaculaire mettant en valeur la diversité culturelle de la Casamance. Plus d'une dizaine de communautés, dont les Balantes, Baïnouks, Mankagnes, Mandingues, Sarakolés, Diolas et Sérères, ont défilé pendant plus d'une heure dans les rues de la ville, au départ de la Place Bambaya. L'ambiance était festive, rythmée par les sons de l'assiko, du Diambadong et d'autres musiques traditionnelles de la région. L'orchestre "Jiguen gni", composé de femmes habillées en tenue moderne avec des garnitures de calebasses, a ouvert le cortège de manière remarquable.