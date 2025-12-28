Notto Diobasse : Le maire Alioune Sarr dote le stade municipal de Baback de projecteurs de dernière génération...

L'édile local de Notto a annoncé la mise en place d'un comité de développement pour assurer la pérennité et la durabilité des infrastructures. Ainsi, hormis ces projecteurs, l'idée selon le maire est de permettre à ce stade de se doter en 2026 de gazon synthétique.

Pour le maire, l'objectif est clair : développer plus de talents et casser la limite d'inégalité effective qui est créée entre les citoyens sénégalais qui, selon lui, doivent avoir le même accès aux infrastructures économiques et sociales...