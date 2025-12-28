Notto Diobasse : Le maire Alioune Sarr dote le stade municipal de Baback de projecteurs de dernière génération...


Le maire de la commune de Notto Diobasse a encore gâté la jeunesse de sa commune. Et cette fois-ci, Alioune Sarr a mis à la disposition du terrain municipal de Baback des projecteurs de dernière génération. "Ce soir, vous avez tous constaté que Baback est éclairé par des projecteurs, ici dans le terrain municipal. Cet éclairage est plus qu'un symbole technique, mais c'est un symbole d'égalité, c'est un symbole de dignité, c'est un symbole de vie  communautaire améliorée. Cela veut dire simplement que le développement local ne s'arrête pas que dans les villes, il est également en milieu rural[...]. Le message que nous voulons adresser à la jeunesse à travers ces infrastructures, c'est qu'ils les prennent comme étant des infrastructures d'éducation, de développement et de discipline", a déclaré le maire lors de son face-à-face avec la presse.
 
 
L'édile local de Notto a annoncé la mise en place d'un comité de développement pour assurer la pérennité et la durabilité des infrastructures. Ainsi, hormis ces projecteurs, l'idée selon le maire est de permettre à ce stade de se doter en 2026 de gazon synthétique. 
 
Pour le maire, l'objectif est clair : développer plus de talents et casser la limite d'inégalité effective qui est créée entre les citoyens sénégalais qui, selon lui, doivent avoir le même accès aux infrastructures économiques et sociales...
Dimanche 28 Décembre 2025
Dakaractu



