Sénégal vs Bénin : un onze de départ surprenant avec plusieurs retours pour assurer la victoire

Après une entrée en lice pleine de promesses avec une victoire face au Botswana et un nul face à la RD Congo, le Sénégal s’apprête à jouer son troisième match du groupe contre le Bénin. Pape Thiaw a choisi un onze de départ avec les jeunes talents en pleine ascension. Edouard Mendy reste dans les cages, tandis que Kalidou Koulibaly conserve le brassard de capitaine, garantissant solidité et expérience en défense.



Les changements majeurs par rapport aux matchs précédents sont particulièrement remarquables. Abdoulaye Seck intègre la charnière centrale aux côtés du capitaine, Krepin Diatta retrouve sa place sur le flanc droit, et Lamine Camara prend le contrôle du milieu de terrain. En attaque, Sadio Mané cette fois ci s’associe avec Habib Diallo, Jackson lui fera sans doute son entrée vers la fin, tandis qu’Iliman Ndiaye et Elhadji Malick Diouf viennent enrichir la créativité offensive. Le Sénégal, fort de ses changements tactiques et de l’expérience de ses cadres, espère confirmer son statut de favori du groupe