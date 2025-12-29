Décès d’Adja Khar Mbaye Madiaga : les hommages d’Ismaël Lô et de Macky Sall


Décès d’Adja Khar Mbaye Madiaga : les hommages d’Ismaël Lô et de Macky Sall

Suite au décès de la cantatrice Adja Khar Mbaye Madiaga, une vague d’hommages a envahi le monde culturel sénégalais. Au-delà de la chanteuse de musique traditionnelle qu’elle était, la défunte demeure une figure emblématique de l’ensemble lyrique traditionnel du Théâtre national Daniel Sorano, dont elle fut l’une des voix les plus marquantes.

L’ancien président de la République, Macky Sall, ainsi que l’artiste Ismaël Lô, ont rendu de vibrants hommages à cette grande dame de la culture sénégalaise.

Dans un message empreint d’émotion, Ismaël Lô a salué la mémoire de l’illustre cantatrice : « C’est avec une profonde tristesse que je partage avec tous les Rufisquois, l’ensemble de la famille culturelle sénégalaise et africaine, le rappel à Dieu d’Adja Khar Mbaye Madiaga, grande cantatrice et figure marquante du patrimoine musical sénégalais. Une voix exceptionnelle, kou bakhone té yiw, amone diam, beugone nieup, machallah. À sa famille biologique et culturelle éplorée, je présente mes sincères condoléances. Repose en paix, maman Khar Mbaye. Puisse Allah, dans Sa miséricorde, t’accueillir au Paradis Firdaws. Amine. »

De son côté, l’ancien chef de l’État, Macky Sall, a également exprimé sa peine : « Je suis peiné d’apprendre le décès de Khar Mbaye Madiaga, grande icône de la musique sénégalaise, à la voix chaude et mélodieuse. Son œuvre, profondément enracinée dans notre patrimoine culturel, restera à jamais gravée dans notre mémoire collective. J’adresse mes condoléances émues à sa famille éplorée. Paix à son âme. »

Avec la disparition d’Adja Khar Mbaye Madiaga, le Sénégal perd une voix majeure de sa mémoire culturelle, une artiste dont l’héritage continuera d’inspirer les générations futures.

Autres articles
Lundi 29 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Basketball à la base : Me Babacar Ndiaye pose la premiere pierre d'un terrain moderne à Ségré

Basketball à la base : Me Babacar Ndiaye pose la premiere pierre d'un terrain moderne à Ségré - 29/12/2025

« Je mettrai fin aux années blanches » : Bira Sène lance son mandat avec des promesses fortes

« Je mettrai fin aux années blanches » : Bira Sène lance son mandat avec des promesses fortes - 28/12/2025

[ Images] Soirée de gala des Forces armées : Youssou Ndour

[ Images] Soirée de gala des Forces armées : Youssou Ndour "met le feu" à la Base navale Amiral Faye Gassama - 28/12/2025

Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu nouveau président

Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu nouveau président - 28/12/2025

Notto Diobasse : Le maire Alioune Sarr dote le stade municipal de Baback de projecteurs de dernière génération...

Notto Diobasse : Le maire Alioune Sarr dote le stade municipal de Baback de projecteurs de dernière génération... - 28/12/2025

Sénégal vs RDC - Ibrahima Mbaye change tout, mais le duel tourne à l’équilibre : Le choc conclu sur un nul

Sénégal vs RDC - Ibrahima Mbaye change tout, mais le duel tourne à l’équilibre : Le choc conclu sur un nul - 27/12/2025

CAN 2025- Image virale : Édouard Mendy, le geste qui touche les cœurs

CAN 2025- Image virale : Édouard Mendy, le geste qui touche les cœurs - 24/12/2025

Éducation des filles, migration, emploi des jeunes, déforestation : une mosaïque de réalités sociales dans

Éducation des filles, migration, emploi des jeunes, déforestation : une mosaïque de réalités sociales dans "Âmes Contraires" de Paulette Diédhiou - 24/12/2025

Gingembre Littéraire embrase la Maison Douta Seck : le livre au cœur de la paix et de la cohésion nationale

Gingembre Littéraire embrase la Maison Douta Seck : le livre au cœur de la paix et de la cohésion nationale - 23/12/2025

Spécial Gingembre Littéraire : El Hadji Gorgui Wade Ndoye met en lumière Inès Senghor et son roman

Spécial Gingembre Littéraire : El Hadji Gorgui Wade Ndoye met en lumière Inès Senghor et son roman "Le Miel du Crabe" - 23/12/2025

CAN Maroc–Sénégal : face au Botswana, les Sénégalais font confiance à leurs Lions

CAN Maroc–Sénégal : face au Botswana, les Sénégalais font confiance à leurs Lions - 23/12/2025

CAN 2025 – (Groupe D)- Le Sénégal prend les commandes en battant le Botswana 3 à 0 avant d’affronter la RDC samedi .

CAN 2025 – (Groupe D)- Le Sénégal prend les commandes en battant le Botswana 3 à 0 avant d’affronter la RDC samedi . - 23/12/2025

CAN 2025 – 1ere mi-temps validée- Le Sénégal domine à la pause face au Botswana (1-0)

CAN 2025 – 1ere mi-temps validée- Le Sénégal domine à la pause face au Botswana (1-0) - 23/12/2025

CAN 2025 – Groupe D : La RD Congo s’impose face au Bénin pour son entrée en lice et attend le Sénégal

CAN 2025 – Groupe D : La RD Congo s’impose face au Bénin pour son entrée en lice et attend le Sénégal - 23/12/2025

Le costume traditionnel sénégalais, entre héritage culturel et expression identitaire

Le costume traditionnel sénégalais, entre héritage culturel et expression identitaire - 23/12/2025

CAN 2025 – Sénégal : Ousseynou Niang convoqué par Pape Thiaw suite au forfait de Assane Diao

CAN 2025 – Sénégal : Ousseynou Niang convoqué par Pape Thiaw suite au forfait de Assane Diao - 23/12/2025

CAN-2025 : Mohamed Salah sauve l'Egypte d'un couac d'entrée face au Zimbabwe

CAN-2025 : Mohamed Salah sauve l'Egypte d'un couac d'entrée face au Zimbabwe - 22/12/2025

Festival Koom Koom : Les lauréats du 11e Concours de Poésie Nouha Cissé primés sous le signe de l'hommage maternel

Festival Koom Koom : Les lauréats du 11e Concours de Poésie Nouha Cissé primés sous le signe de l'hommage maternel - 22/12/2025

TikTok : Un escroc se cache derrière « Mamysta la tigresse » et piège plusieurs victimes

TikTok : Un escroc se cache derrière « Mamysta la tigresse » et piège plusieurs victimes - 22/12/2025

Fusion culturelle à Ziguinchor : Le carnaval traditionnel du Festival Koom Koom explose les couleurs !

Fusion culturelle à Ziguinchor : Le carnaval traditionnel du Festival Koom Koom explose les couleurs ! - 21/12/2025

CAN 2025 – Groupe A : Le Maroc lance son tournoi par une victoire maîtrisée face aux Comores (2-0)

CAN 2025 – Groupe A : Le Maroc lance son tournoi par une victoire maîtrisée face aux Comores (2-0) - 21/12/2025

Gingembre Littéraire exceptionnel à l’honneur de Mme Inès Senghor à Douta Seck

Gingembre Littéraire exceptionnel à l’honneur de Mme Inès Senghor à Douta Seck - 21/12/2025

Festival Koom Koom de Ziguinchor : Un levier pour le développement économique de la Casamance (Khalifa Dramé)

Festival Koom Koom de Ziguinchor : Un levier pour le développement économique de la Casamance (Khalifa Dramé) - 20/12/2025

CAN / Motsepe annonce un nouveau cycle quadriennal à partir de 2028

CAN / Motsepe annonce un nouveau cycle quadriennal à partir de 2028 - 20/12/2025

1er League / Habib Diarra a rejoué avec Sunderland… Au même moment, les Lions sont à Tanger . Le Sénégalais attendu dans les prochaines heures

1er League / Habib Diarra a rejoué avec Sunderland… Au même moment, les Lions sont à Tanger . Le Sénégalais attendu dans les prochaines heures - 20/12/2025

Arrivée sous la pluie à Tanger : les Lions lancent leur mission CAN 2025

Arrivée sous la pluie à Tanger : les Lions lancent leur mission CAN 2025 - 19/12/2025

CAN au Maroc : Lamine Camara brise le silence et appelle les Lions à la maîtrise

CAN au Maroc : Lamine Camara brise le silence et appelle les Lions à la maîtrise - 18/12/2025

Idrissa Gana Guèye après le Tagato : « Le peuple nous envoie en mission, à nous de rester humbles et concentrés! »

Idrissa Gana Guèye après le Tagato : « Le peuple nous envoie en mission, à nous de rester humbles et concentrés! » - 18/12/2025

[Culture] Festival Koom Koom de Ziguinchor 2025 : Les lauréats de la finale de la 2ᵉ édition du CASA connus

[Culture] Festival Koom Koom de Ziguinchor 2025 : Les lauréats de la finale de la 2ᵉ édition du CASA connus - 18/12/2025

CAN 2025 : Mory Diaw porté par l’élan présidentiel et la foi d’un groupe en mission

CAN 2025 : Mory Diaw porté par l’élan présidentiel et la foi d’un groupe en mission - 17/12/2025

RSS Syndication