Décès d’Adja Khar Mbaye Madiaga : les hommages d’Ismaël Lô et de Macky Sall

Suite au décès de la cantatrice Adja Khar Mbaye Madiaga, une vague d’hommages a envahi le monde culturel sénégalais. Au-delà de la chanteuse de musique traditionnelle qu’elle était, la défunte demeure une figure emblématique de l’ensemble lyrique traditionnel du Théâtre national Daniel Sorano, dont elle fut l’une des voix les plus marquantes.



L’ancien président de la République, Macky Sall, ainsi que l’artiste Ismaël Lô, ont rendu de vibrants hommages à cette grande dame de la culture sénégalaise.



Dans un message empreint d’émotion, Ismaël Lô a salué la mémoire de l’illustre cantatrice : « C’est avec une profonde tristesse que je partage avec tous les Rufisquois, l’ensemble de la famille culturelle sénégalaise et africaine, le rappel à Dieu d’Adja Khar Mbaye Madiaga, grande cantatrice et figure marquante du patrimoine musical sénégalais. Une voix exceptionnelle, kou bakhone té yiw, amone diam, beugone nieup, machallah. À sa famille biologique et culturelle éplorée, je présente mes sincères condoléances. Repose en paix, maman Khar Mbaye. Puisse Allah, dans Sa miséricorde, t’accueillir au Paradis Firdaws. Amine. »



De son côté, l’ancien chef de l’État, Macky Sall, a également exprimé sa peine : « Je suis peiné d’apprendre le décès de Khar Mbaye Madiaga, grande icône de la musique sénégalaise, à la voix chaude et mélodieuse. Son œuvre, profondément enracinée dans notre patrimoine culturel, restera à jamais gravée dans notre mémoire collective. J’adresse mes condoléances émues à sa famille éplorée. Paix à son âme. »



Avec la disparition d’Adja Khar Mbaye Madiaga, le Sénégal perd une voix majeure de sa mémoire culturelle, une artiste dont l’héritage continuera d’inspirer les générations futures.

