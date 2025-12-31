CAN-2025: le programme des 8es de finale


CAN-2025: le programme des 8es de finale
Programme des huitièmes de finale de la CAN-2025 à l'issue des derniers matches de la troisième journée du premier tour mercredi (en heure de Paris, GMT+1):

Samedi 3 janvier

(17h00, Tanger) Sénégal - Soudan

(20h00, Casablanca) Mali - Tunisie

Dimanche 4 janvier

(17h00, Rabat) Maroc - Tanzanie

(20h00, Rabat) Afrique du Sud - Cameroun

Lundi 5 janvier

(17h00, Agadir) Egypte - Bénin

(20h00, Fès) Nigeria - Mozambique

Mardi 6 janvier

(17h00, Rabat) Algérie - RD Congo

(20h00, Marrakech) Côte d'Ivoire - Burkina Faso
Mercredi 31 Décembre 2025
Dakaractu



