CAN-2025: le programme des 8es de finale

Programme des huitièmes de finale de la CAN-2025 à l'issue des derniers matches de la troisième journée du premier tour mercredi (en heure de Paris, GMT+1):
Samedi 3 janvier
(17h00, Tanger) Sénégal - Soudan
(20h00, Casablanca) Mali - Tunisie
Dimanche 4 janvier
(17h00, Rabat) Maroc - Tanzanie
(20h00, Rabat) Afrique du Sud - Cameroun
Lundi 5 janvier
(17h00, Agadir) Egypte - Bénin
(20h00, Fès) Nigeria - Mozambique
Mardi 6 janvier
(17h00, Rabat) Algérie - RD Congo
(20h00, Marrakech) Côte d'Ivoire - Burkina Faso
