CAN 2025- Image virale : Édouard Mendy, le geste qui touche les cœurs
Un geste simple, mais profondément humain. Lors de la rencontre entre le Sénégal et le Botswana, disputée sous une pluie battante, le gardien sénégalais Édouard Mendy s’est illustré lors des hymnes par une attention qui a ému la toile.

Juste avant le coup d’envoi, alors qu’il était accompagné d’une jeune fille pour la cérémonie protocolaire, Mendy a retiré sa serviette et l’a délicatement posée sur la tête de l’enfant pour la protéger de la pluie. Capturé par les caméras, ce moment de tendresse a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Les internautes saluent unanimement ce geste, qualifié de « magnifique », « noble » ou encore « digne d’un grand homme ». De nombreux messages de sympathie et de respect ont été adressés au portier des Lions, déjà reconnu pour son calme et son exemplarité.

Au-delà du football, cette image rappelle que les héros du sport sont aussi ceux qui savent faire preuve d’humanité. Édouard Mendy, par ce simple geste, a marqué bien plus que des arrêts : il a marqué les esprits.

Dakaractu salue aussi ce réflexe. 

Respect Gaïndé !
Mercredi 24 Décembre 2025
