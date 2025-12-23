CAN 2025 – Groupe D : La RD Congo s’impose face au Bénin pour son entrée en lice et attend le Sénégal

La RD Congo a réussi ses débuts dans la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en s’imposant 1-0 contre le Bénin, mardi après-midi au Maroc , lors de la première journée du groupe D.



L’unique but de la rencontre a été inscrit par l’ailier congolais Théo Bongonda dès la 16e minute, profitant d’un ballon mal dégagé par la défense béninoise pour tromper le gardien d’une frappe croisée. Malgré plusieurs tentatives des Guépards en seconde période, les Léopards ont conservé leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.



Le match, marqué par une intensité physique constante, a vu chaque équipe écoper de trois cartons jaunes.



Avec cette victoire, la RD Congo prend provisoirement la tête du groupe D, en attendant les autres résultats de la journée.



Elle joue le Sénégal samedi .