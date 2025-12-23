CAN 2025 – (Groupe D)- Le Sénégal prend les commandes en battant le Botswana 3 à 0 avant d’affronter la RDC samedi .


 Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne dans la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en s’imposant 3-0 face au Botswana, mardi après-midi à Tanger , lors de la première journée du groupe D.

Les Lions de la Teranga ont pris l’avantage juste avant la pause grâce à Nicolas Jackson (40e), avant que l’attaquant ne double la mise au retour des vestiaires (58e). C’est finalement Cherif  Ndiaye qui a scellé le score dans le temps réglementaire (90e), confirmant la nette domination sénégalaise.

Avec ce succès, le Sénégal s’installe en tête du groupe D, devant la RD Congo, également victorieuse plus tôt dans la journée contre le Bénin (1-0). Les deux leaders s’affronteront lors de la deuxième journée, dans un choc déjà décisif pour la qualification.


Côté discipline, le Sénégal a écopé d’un carton jaune, contre deux pour le Botswana.
Mardi 23 Décembre 2025
