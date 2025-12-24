Éducation des filles, migration, emploi des jeunes, déforestation : une mosaïque de réalités sociales dans "Âmes Contraires" de Paulette Diédhiou

À travers son ouvrage "Âmes Contraires", préfacé par Abdoulaye Racine Senghor, Paulette Diédhiou propose une plongée poignante au cœur de réalités sociales universelles, ancrées dans le vécu des sociétés contemporaines, en particulier en Casamance.



Le roman édité par la maison d'édition l'Harmattan Sénégal, raconte l’histoire d’un enfant ayant perdu sa mère très tôt. Son père, après s’être remarié, confie l’éducation de l’enfant à une marâtre qui lui fait subir de mauvais traitements. Un récit profondément humain, qui met en lumière une situation malheureusement répandue dans de nombreuses sociétés à travers le monde.



Lors de la cérémonie de dédicace, l’auteure est revenue sur les principaux thèmes développés dans son œuvre. Elle a souligné que l’éducation des filles constitue l’un des axes centraux du livre, traitée avec une attention particulière et une grande sensibilité. « C’est une problématique essentielle, qui conditionne l’avenir des sociétés », a-t-elle expliqué.



Au-delà de cette thématique, "Âmes Contraires" aborde d’autres enjeux majeurs tels que la migration clandestine, le chômage et l’emploi des jeunes, la corruption, mais aussi la déforestation, un phénomène particulièrement préoccupant en Casamance. Autant de sujets que Paulette Diédhiou entrelace dans une narration à la fois engagée et accessible.



À travers cet ouvrage, l’auteure, native de la Casamance, invite le lecteur à une réflexion profonde sur les défis sociaux, économiques et environnementaux, tout en donnant une voix aux victimes silencieuses de ces maux.

