CAN 2025/ Sénégal - Bénin : Kalidou Koulibaly expulsé à la 68e minute

Le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly a écopé d’un carton rouge lors de la rencontre face au Bénin, ce mardi lors de la troisième journée de la Coupe d’Afrique des nations au Maroc.







C’est à la 68e minute de jeu que les Lions de la Téranga ont été privés de leur défenseur central et capitaine qui fait un tacle derrière l'attaquant béninois. Un coup dur pour l’équipe du Sénégal dans cette phase cruciale des huitièmes de finale.

