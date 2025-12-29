Basketball à la base : Me Babacar Ndiaye pose la premiere pierre d'un terrain moderne à Ségré

Le village de Ségré situé dans la région de Kaffrine, département de Birkilane a vécu, ce samedi 27 décembre un moment historique, un moment de joie et de fierté pour toute la communauté. La pose de la première pierre du terrain de basketball, un projet ambitieux porté par le Président de la Fédération sénégalaise de Basketball, Me Babacar Ndiaye, a été un instant empreint d'émotion et de symbolisme.



Me Babacar Ndiaye offre ainsi à son village d'origine une infrastructure sportive moderne, dédiée à la jeunesse et à la promotion des valeurs du sport. Ce terrain de basketball sera un lieu d'épanouissement pour les jeunes, un espace de formation et de détection des talents, et un symbole d'espoir et d'ambition pour toute la communauté.



"Le sport commence à la base, dans les villages, dans les quartiers, là où naissent les rêves et se forgent les champions de demain", a déclaré le Président de la Fédération. Avec ce projet, il rappelle son engagement personnel à promouvoir le basketball et à créer des opportunités pour les jeunes Sénégalais.



Pour les jeunes de Ségré, ce terrain de basketball est un rêve qui devient réalité. Un espace où ils pourront s'épanouir, se dépasser et atteindre leurs objectifs. Un lieu où ils pourront apprendre les valeurs du sport, la discipline, la persévérance et la solidarité.



La construction de ce terrain de basketball est un exemple de l'engagement de Me Babacar Ndiaye en faveur du développement du sport au Sénégal. Infatigable homme d'action et de terrain, il a consacré sa vie à la promotion du basketball sénégalais et à la formation des jeunes.



La communauté de Ségré et l'ensemble des Sénégalais saluent cette initiative et remercient le Président de la Fédération pour son geste généreux. Ce terrain de basketball sera un lieu de rassemblement et de fête pour les habitants de Ségré et un symbole de l'excellence du basketball sénégalais.



"Le basketball, c'est plus qu'un sport, c'est une famille", a déclaré Me Babacar Ndiaye. Et aujourd'hui, cette famille s'agrandit avec l'arrivée de ce nouveau terrain de basketball à Sègré.