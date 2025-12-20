Festival Koom Koom de Ziguinchor : Un levier pour le développement économique de la Casamance (Khalifa Dramé)


Le village du festival à Bambaya, Ziguinchor, a vibré la nuit dernière lors de la cérémonie officielle d'ouverture de la 18e édition du Festival Koom Koom de Ziguinchor. En présence du ministre Maïmouna Dièye, ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, ainsi que de nombreuses autorités administratives, religieuses et coutumières, l'événement a été un véritable succès.
 
Dans son allocution, le président du festival, Khalifa Dramé, a salué la présence de tous les participants et l'appui des partenaires de l'événement. Il a indiqué que le but du Festival Koom Koom est de changer le visage économique de Ziguinchor, mais également de promouvoir le tourisme et la culture de la Casamance. "La Casamance a plusieurs modèles qu'on doit exploiter et cela peut avoir un impact sur le développement économique de notre pays", a-t-il déclaré.
 
Des panels ont été organisés sous la présence de plusieurs experts qui ont échangé sur de nombreuses thématiques liées au développement de la Casamance. Au-delà de l'aspect économique, l'événement a également mis en avant la richesse culturelle de la région, avec des prestations de plusieurs ethnies, notamment les Diola, les Sérère, les Peul, ainsi que des groupes venus de la sous-région, notamment de la Gambie, de la Guinée Conakry, de la Guinée Bissau et du Mali.
 
Le Festival Koom Koom a également proposé une exposition de produits locaux, tels que des tissus traditionnels, des objets d'art, des produits alimentaires et des artisanats, qui ont été exposés dans des stands de part et d'autre du village festivalier, notamment des tenues africaines, du miel, du Touloucouna, du Karité, des fruits et légumes transformés, etc...
 
 
Les visiteurs ont pu découvrir et apprécier la richesse et la diversité de la culture casamançaise. Le village du festival est ouvert à la Place Bambeya jusqu'au 22 décembre  pour ceux qui souhaitent visiter et acheter des produits locaux.
Samedi 20 Décembre 2025
