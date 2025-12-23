CAN 2025 – Sénégal : Ousseynou Niang convoqué par Pape Thiaw suite au forfait de Assane Diao

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a convoqué Ousseynou Niang pour remplacer Assane Diao, forfait alors que sur les réseaux sociaux une forte demande était faite en faveur de Ousmane Sow.



Sociétaire de l’Union Saint-Gilloise en Belgique, Niang rejoint ainsi la tanière à quelques heures d’un rendez-vous crucial dans la Coupe d’Afrique des Nations 2025 contre le Botswana.



Ce choix traduit la volonté du staff technique de maintenir un équilibre offensif malgré l’absence de Diao. Ousseynou Niang, apprécié par sa capacité à jouer piston et excentré droit comme gauche devra batailler fermé pour avoir une place de titulaire.