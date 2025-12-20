1er League / Habib Diarra a rejoué avec Sunderland… Au même moment, les Lions sont à Tanger . Le Sénégalais attendu dans les prochaines heures

Le milieu de terrain Habib Diarra a effectué son retour à la compétition ce samedi à l’occasion du match opposant Brighton à Sunderland, comptant pour la 17e journée de Premier League. Entré en jeu à la 64e minute à la place de Chris Rigg, le joueur sénégalais retrouve les terrains après plusieurs semaines d’indisponibilité liées à une blessure musculaire contractée début novembre.



Aligné au Falmer Stadium dans une position de piston droit ( assez bizarre pour lui, même s’il a été aperçu par moments dans le milieu de terrain ), Diarra , avec son numéro 19, a immédiatement essayé d’apporter de l’impact dans le côté droit des Black Cats, confirmant que sa blessure était , peut-être, devenue totalement une mauvaise surprise. Son retour constitue une bonne nouvelle pour Sunderland, en quête de stabilité au milieu de terrain., mais aussi pour le Senegal. Seulement, les Sénégalais sont à se demander comment Sunderland est parvenue à retenir le joueur alors que les Lions de la Teranga sont , depuis hier, à Tanger pour les besoins de la CAN 2025.



Signalons , en passant , que les deux équipes se sont quittées sur un score vierge .