[ Images] Soirée de gala des Forces armées : Youssou Ndour "met le feu" à la Base navale Amiral Faye Gassama

La Base navale Amiral Faye Gassama a accueilli la soirée de gala des Forces armées sénégalaises, sous le thème " le Gala des Armées, au service des œuvres sociales", marquant la fin de l’année dans une ambiance festive et conviviale.



Le temps d’une prestation du lead vocal du Super Étoile, Youssou Ndour, militaires, gendarmes, Sapeurs-pompiers et autres membres des FDS ont troqué leurs uniformes pour des pas de danse, bien inspirés des professionnels Pape Ndiaye Thiou, Pape Moussa Sonko et Ndeye Gueye...



La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Forces armées, le Général Birame Diop, de la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, du Chef d’état-major général des Armées (CEMGA), le Général Mbaye Cissé, ainsi que du Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, directeur de la Justice militaire, le Général Martin Faye.



Dans une atmosphère de détente et de fraternité, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont partagé, aux côtés de leurs épouses, des moments de joie et de complicité.







Au-delà de l’aspect festif, l’armée a mis à profit cette soirée pour remercier ses partenaires et procéder à une collecte de fonds au profit des veuves et orphelins de militaires, réaffirmant ainsi son esprit de solidarité et de reconnaissance envers ceux qui ont payé le prix de l’engagement au service de la Nation.

