CAN-2025: le classement des buteurs


Classement des buteurs de la Coupe d'Afrique des nations à l'issue des matches joués mercredi:

3 buts: Díaz (Maroc), Kaabi (Maroc), Mahrez (Algérie)

2 buts: Achouri (Tunisie), Appollis (Afrique du Sud), Catamo (Mozambique), Diallo (Côte d'Ivoire), Foster (Afrique du Sud), Jackson (Sénégal), Kakuta (RD Congo), Lookman (Nigeria), Maza (Algérie), Ndiaye (Sénégal), Onyedika (Nigeria), Salah (Egypte), Sinayoko (Mali)

1 but: Abdallah (Tanzanie), Abdi (Tunisie), Ajayi (Nigeria), Anieboh (Guinée équatoriale), Aubameyang (Gabon), Bakambu (RD Congo), Bangal (Mozambique), Belaïd (Algérie), Bongonda (RD Congo), Bouanga (Gabon), Calila (Mozambique), Chaibi (Algérie), Daka (Zambie), Dala (Angola), Diallo (Sénégal), Dube (Zimbabwe), Etta Eyong (Cameroun), Gharbi (Tunisie), Guessand (Côte d'Ivoire), Ikpeazu (Ouganda), Kanga (Gabon), Kofane (Cameroun), Kouassi (Burkina), Krasso (Côte d'Ivoire), Mané (Sénégal), Marmoush (Egypte), Maswanhise (Zimbabwe), Mato (Ouganda), Mbuku (RD Congo), Minoungou (Burkina), M'Mombwa (Tanzanie), Moremi (Afrique du Sud), Moucketou-Moussounda (Gabon), Msuva (Tanzanie), Musona (Zimbabwe), Ndidi (Nigeria), Nsue (Guinée équatoriale), Omedi (Ouganda), Onuachu (Nigeria), Osimhen (Nigeria), Roche (Bénin), Seck (Sénégal), Show (Angola), Skhiri (Tunisie), Talbi (Tunisie), Tapsoba (Burkina), Touré (Côte d'Ivoire), Traoré (Burkina)
