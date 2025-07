Guinée: 15 morts dans des inondations depuis fin juin (officiel)

Quinze personnes sont mortes en Guinée depuis fin juin dans des inondations causées par de fortes pluies, d’après les données d’un rapport d’une agence gouvernementale.



Ce rapport de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH) établit du 28 juin au 24 juillet un bilan des inondations qui frappent ce pays ouest-africain à la suite de "pluies diluviennes".



Elles ont fait 19 blessés et "directement affecté 7.705 personnes" ainsi que des structures sanitaires, selon cette Agence qui dépend du ministère de l'Administration du territoire.



Ces intempéries ont endommagé 138 habitations et contraint 52 ménages à quitter leurs foyers dans la capitale Conakry et son voisinage, les zones les plus touchées.



"Les inondations sont causées par les constructions anarchiques, les caniveaux bouchés (par des éléments non liquides), et les constructions dans les zones inondables notamment dans les bas-fonds", a déclaré à l'AFP le directeur général de l'Agence Lancei Touré.



La Guinée possède dans son sous-sol d'abondantes ressources naturelles comme la bauxite, le fer, l'or et le diamant. Mais malgré ses richesses naturelles, elle reste l'un des pays les plus pauvres du monde.