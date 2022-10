Guerre Russo-Ukrainienne : Donald Trump craint le déclenchement d’une troisième guerre mondiale

En meeting politique en Arizona, l’ex président républicain des États-Unis apeure le monde entier en prédisant une troisième guerre mondiale. Selon Donald Trump toujours hostile au gouvernement de son tombeur à la maison blanche, les prémices d’une 3ème guerre mondiale s’annoncent dans la crise Russo-Ukrainienne.

« Nous avons une guerre entre la Russie et l’Ukraine avec potentiellement des centaines de milliers de personnes qui meurent. Nous devons exiger la négociation immédiate d’une fin pacifique à la guerre en Ukraine, ou nous finirons avec la Troisième Guerre mondiale, et il n’y aura jamais eu de guerre comme celle-ci » prévient l’ex locataire de la maison blanche.

Prétextant son argumentaire, Trump souligne la puissance de l’armement des grandes nations qui est dévastateur. « Nous n’aurons jamais eu une guerre comme celle-ci. Et tout cela à cause de personnes stupides qui ne comprennent rien. Et c’est aussi à cause du genre d’armes qui sont disponibles aujourd’hui. Nous n’avons jamais eu de telles armes, la capacité destructrice de ces armes modernes », fait savoir Donald Trump.