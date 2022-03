Grève de la faim des orphelins de la guerre du Golfe : deux personnes évacuées à l'hôpital par le SAMU national

Deux des orphelins de la guerre de Golfe sont sur le point d'être évacués au SAMU. Ce sont les filles et fils des jambars tombés à la guerre du Golfe, qui ont entamé une grève de la faim depuis lundi dernier.Selon ces grévistes, l’État leur doit 101 millions FCFA d’indemnités à payer par les saoudiens et seule 1 million FCFA a été donné aux familles victimes et autres rescapés de la guerre.« C’est la première évacuation de deux de nos grévistes. Nous allons tout de suite procéder au remplacement : deux qui sortent, deux qui rentrent. Nous allons maintenir le cap et en aller jusqu’au bout », a déclaré leur porte-parole, Cheikh Arona Badji.Il a tenu à préciser qu’ils n'arrêteront pas cette grève tant que l’État ne leur répondra pas favorablement. "Le SAMU a refusé de venir à notre secours, et nous sommes allés vers les sapeurs-pompiers", a-t-il confirmé.