Grave révélation de Sadaga : « Le Pds est en train de recruter 5000 jeunes pour perturber le Sénégal d'ici à 2019 »

'' Le Pds tient de son leader naturel Me Wade l'ordre de recruter 5000 jeunes. Ce sera pour créer des perturbations dans le pays ''. La révélation est de l'honorable député Abdou Lahad Sadaga qui dit se prévaloir d'extraits sonores.



La nouvelle de ce '' recrutement obligatoire '' est donné, dit-il, par l'ancien chef de l'État qui aurait demandé à un jeune député libéral de s'en charger'' . Sadaga d’ajouter : '' Babacar Gaye ne me démentira pas '' avant de signaler que ce débat a d'ailleurs jailli lors de la dernière réunion du bureau politique du Pds.



Il Interpelle à ce propos le ministre de l'Intérieur et l'invite à veiller au grain. « Le Pds ne veut pas d'élections. Il jouera à faire peur et ne cherchera qu'à créer des problèmes », se laisse convaincre le député.