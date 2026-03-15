Grand-Yoff : un individu arrêté pour vol en réunion d’un motocycle et recel

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a procédé à l’interpellation d’un individu pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit et recel.
Selon la Police Nationale, les faits remontent à la nuit du mardi au mercredi 12 mars 2026, lorsqu’un commerçant a déposé plainte pour le vol de son motocycle de marque ADV, estimé à 4 500 000 FCFA.
Les investigations techniques menées par les enquêteurs ont permis de localiser l’engin au quartier Grand-Yoff 1, à proximité de l’agence PAMECAS. Une descente sur les lieux a permis de découvrir le motocycle dissimulé sous une bâche à l’intérieur d’un enclos.
L’examen de la moto a révélé que plusieurs pièces avaient déjà été démontées, notamment les blocs optiques (phares), le boîtier CDI et la plaque d’immatriculation.
La poursuite des investigations a conduit à l’interpellation du principal suspect dans sa chambre, située au quatrième étage d’un immeuble du quartier.
Lors de son interrogatoire, le mis en cause a tenté de se disculper en affirmant avoir acheté le motocycle pour la somme de 900 000 FCFA auprès de deux individus rencontrés à Sud-Foire, quelques heures après le vol. Il a reconnu avoir conclu la transaction sans document administratif ni clé de contact.
Placée en garde à vue, la personne interpellée est poursuivie pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit et recel. Le motocycle a été immobilisé au commissariat en attendant sa restitution à son propriétaire.
L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’interpeller les autres membres du réseau actuellement en fuite.
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