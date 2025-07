Grand Yoff : Trois malfaiteurs arrêtés après des vols ciblant des automobilistes sur le pont de l’Émergence



Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, ce 12 juillet 2025 vers 20h, à l’arrestation de trois individus à hauteur de la Cité Millionnaire, pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit.





Une attitude suspecte qui trahit les voleurs



Repérés en train d’adopter un comportement suspect, les trois individus ont été interpellés par une patrouille. La fouille a permis de retrouver trois téléphones portables sur l’un d’eux. Incapable d’en expliquer la provenance, deux des téléphones ont immédiatement été reconnus par leurs propriétaires, qui ont contacté les lignes et affirmé avoir été victimes d’agression plus tôt sur le pont de l’Émergence.





Un mode opératoire bien rodé



Au cours de leur interrogatoire, les mis en cause ont avoué leur méthode : simuler un accident de la circulation pour distraire les automobilistes, principalement des femmes, et s’introduire furtivement dans leurs véhicules pour y voler les téléphones ou autres objets de valeur.

Ils ont reconnu opérer régulièrement sur les ponts de l’Émergence et de la Foire, notamment aux heures de pointe.





En garde à vue



Les trois suspects ont été placés en garde à vue, en attendant leur présentation au parquet. L’enquête se poursuit pour déterminer si d’autres victimes ou complices sont impliqués.