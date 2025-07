Grand Oral de l’Académie libérale de formation politique : 32 jeunes ont reçu leurs parchemins

32 lauréats de la promotion Kéba Mbaye ont reçu leurs parchemins, ce mercredi 9 juillet 2025 à Dakar. Ces jeunes ont été honorés lors de cette cérémonie où l'on a noté une forte présence de la société civile, des partis politiques, des médias et des parents.



Placée sous le signe de l’excellence, la fondation Friedrich Naumann a baptisé la promotion de l’Académie libérale de formation au nom de Kéba Mbaye. Connu pour son engagement à défendre la démocratie et la liberté, Kéba Mbaye était un juge émérite. C’est pourquoi la fondation Friedrich Nauman a porté son choix sur lui pour servir de modèles à ses alumnis.

Parlant sous le contrôle de la présidente de la fondation, Fatima Habsatou Agne « un technicien du droit, un savant du droit, un passionné », El Hadji Oumar Diop a renseigné que Kéba Mbaye a eu à exercer des fonctions prestigieuses comme premier président de la cour suprême. Par ailleurs, il est revenu sur le parcours du juge Kéba Mbaye, l’une des figures les plus éminentes du droit en Afrique. En sa qualité d’enseignant et chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il estime que le juge Kéba Mbaye est « un technicien du droit, un savant du droit et un passionné du droit ». Car, comme l’a-t-il si bien souligné, « il a été un combattant de la liberté et des droits de l’homme. L’humanisme a guidé, la trajectoire du juge Kéba Mbaye ».



Pour sa part, le directeur général de la jeunesse, Alassane Diallo a demandé aux lauréats de s’inspirer de l’héritage de Kéba Mbaye avant de les inviter à l’excellence, à l’intégrité et au service désintéressé. Selon lui, ces jeunes ont été formés au leadership politique et à la démocratie. Issus de tous les partis politiques et organisations de la société civile du Sénégal, le représentant du ministre de la Jeunesse, des sports et de la culture renseigne que les bénéficiaires étaient au nombre de 542 jeunes leaders à se présenter en phase de présélection parmi lesquels 32 ont été retenus au final. Cette formation leur permettra d’obtenir les capacités afin de participer au débat politique et d’être outillés pour éviter un appauvrissement du discours politique.



La cérémonie a été clôturée par la remise des diplômes de reconnaissance et des distinctions après une séance de Speech des récipiendaires.