Gouvernement du Sénégal : Pourquoi la démission d’Aly Ngouille Ndiaye n’est-elle pas encore acceptée !

S’il y a actuellement une des personnalités politiques dans ce pays qui ont du fil à retordre, c’est bien le Président Macky Sall. Le choix de « la candidature de raison » est passé par là. Depuis que Macky Sall avec la conférence des leaders de BBY, a désigné le candidat de la coalition Amadou Ba, des dissidences se font sentir dans les rangs de l’alliance pour la république. Après avoir fait des pieds et des mains pour réussir à garder Abdoulaye Daouda Diallo à ses côtés, Macky Sall traîne le pas pour accepter la démission de Aly Ngouille Ndiaye du Gouvernement. Pourquoi cette attente ? Selon SourceA, le chef de l'Etat n'avait pas accepté cette démission. Mieux, le chef de la coalition présidentielle est en train de discuter avec « son ancien Ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire » pour qu’il reste dans l'attelage gouvernemental, renonce à sa candidature et soutienne Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakaar.



En effet, le chef de la coalition BBY n'est pas non plus dans la logique de consommer son divorce d'avec le ministre Aly Ngouille, qui avait démissionné quelques minutes après la désignation d'Amadou Ba comme candidat de majorité présidentielle.



Source A de ce mardi apprend que la démission du ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire n'a toujours pas été acceptée par le président de la République, même si en principe c'est le chef du Gouvernement qui doit recevoir la démission d'un ministre.



D'ailleurs, selon les indiscrétions parvenues à SourceA, Aly Ngouille Ndiaye travaillait, jusqu'à hier lundi, à distance en attendant que le chef de l'Etat désigne son successeur. D'ailleurs, c'est son directeur de Cabinet, Dr Moussa Sow et son secrétaire général, Papa Malick Ndao, qui tiennent les manettes du Ministère, à Diamniadio, pour assurer la continuité du service et évacuer les affaires courantes.



Ainsi, comme il l'a fait avec Abdoulaye Daouda Diallo, Macky Sall veut faire revenir le maire de Linguère dans son dispositif et multiplier ses chances de remporter la victoire à Benno.