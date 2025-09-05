Gamou à Mermoz - Serigne Saliou Thioune à la jeunesse : « Un croyant ne sombre jamais face aux épreuves!

Comme chaque année, la communauté des Thiantacounes s’est fortement mobilisée à Touba Ndiouroul, Mermoz-Sacré-Cœur, à l’occasion de la célébration de la nuit du Prophète (Gamou). Sous la conduite de leur guide spirituel, Serigne Saliou Thioune, fils de feu Cheikh Béthio Thioune, les fidèles venus de divers horizons ont pris part à des récitals de Coran et à un « berndé » marquant ce moment de ferveur religieuse. Dans une atmosphère empreinte de piété et de communion, les fidèles ont défilé tour à tour devant leur guide, certains offrant des nourritures, jus et pâtisseries, d’autres apportant des contributions financières en guise d’« adiya ».







Au cours de ces échanges, Serigne Saliou Thioune a rappelé le rôle de son défunt père dans l’organisation du Gamou, une tradition initiée avec la bénédiction de Serigne Saliou Mbacké. Dans cette dynamique, l’actuel guide des Thiantacounes s’est engagé à perpétuer ce legs spirituel, soulignant l’importance de maintenir vivantes les pratiques religieuses qui renforcent la foi et l’unité au sein de la communauté.

