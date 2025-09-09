Gamou Touba Sanokho: La cité religieuse balise la voie pour sa modernisation, interpelle les autorités et salue l'apport...

À l'instar des autres foyers religieux, la cité religieuse de Touba Sanokho située dans la commune de Ndiaffate (département de Kaolack) a célébré la naissance du Prophète Muhammad PSL communément appelée Gamou. Une occasion pour le Khalife, par l'entremise de son porte parole, Serigne Gaoussou Sanokho, de lancer un appel pressant à l’endroit des autorités du pays pour une équité dans la modernisation des foyers religieux au Sénégal.

" Nous voulons une maison des hôtes pour accueillir nos fidèles venant de la Gambie, de la Guinée Bissau, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, de la Mauritanie etc. Nous voulons aussi achever les travaux de la grande mosquée, un esplanade qui pourra accueillir les fidèles lors du Gamou. Nous avons un besoin pressant de poste de santé parce que nos femmes vont jusqu'à Ndiaffate pour accoucher où se faire soigner. Nous voulons aussi des dos d'ânes parce qu'il y'a trop d'accidents sur la route. En tout cas, nous sollicitons auprès de l'État, des infrastructures pour accompagner le rayonnement religieux qui accueille chaque année des fidèles venus divers horizons. C'est pourquoi, nous interpellons directement le Président de la République, Bassirou Diakhar Diomaye Faye et son premier ministre'', a-t-il déclaré sans oublier de plaider pour la cause des paysans. '' Nous n'avons que nos terres et pour être autosuffisant, il faut cultiver et pour cultiver, il vous faut des moyens surtout des tracteurs. Là aussi nous y interpellons l'État'', a-t-il ajouté.

Poursuivant, Serigne Gaoussou Sanokho a dénoncé les attaques que par les chefs religieux subissent sur les réseaux sociaux. Selon lui '' un bon musulman ne se comporte pas ainsi. Les gens qui attaquent nos chefs religieux doivent arrêter[...], cette impolitesse ne sert à rien''.

Le porte-parole du Khalife de Touba Sanokho a salué l'engagement des Talibés mais surtout des autorités étatiques( le chef de l’État et son premier ministre etc) et territoriales pour la réussite de l'organisation du Gamou de Touba Sanokho qui a encore une fois ''drainé beaucoup de monde. Vous l'avez constaté vous les journalistes qui étaient présents'', a conclu Serigne Gaoussou Sanokho.