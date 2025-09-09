Gamou Touba Sanokho: La cité religieuse balise la voie pour sa modernisation, interpelle les autorités et salue l'apport...


À l'instar des autres foyers religieux, la cité religieuse de Touba Sanokho située dans la commune de Ndiaffate (département de Kaolack) a célébré la naissance du Prophète Muhammad PSL communément appelée Gamou. Une occasion pour le Khalife, par l'entremise de son porte parole, Serigne Gaoussou Sanokho, de lancer un appel pressant à l’endroit des autorités du pays pour une équité dans la modernisation des foyers religieux au Sénégal. 
 
" Nous voulons une maison des hôtes pour accueillir nos fidèles venant de la Gambie, de la Guinée Bissau, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, de la Mauritanie etc. Nous voulons aussi achever les travaux de la grande mosquée, un esplanade qui pourra accueillir les fidèles lors du Gamou. Nous avons un besoin pressant de poste de santé parce que nos femmes vont jusqu'à Ndiaffate pour accoucher où se faire soigner. Nous voulons aussi des dos d'ânes parce qu'il y'a trop d'accidents sur la route. En tout cas, nous sollicitons auprès de l'État, des infrastructures pour accompagner le rayonnement religieux qui accueille chaque année des fidèles venus divers horizons. C'est pourquoi, nous interpellons directement le Président de la République, Bassirou Diakhar Diomaye Faye et son premier ministre'', a-t-il déclaré sans oublier de plaider pour la cause des paysans. '' Nous n'avons que nos terres et pour être autosuffisant, il faut cultiver et pour cultiver, il vous faut des moyens surtout des tracteurs. Là aussi nous y interpellons l'État'', a-t-il ajouté.
 
Poursuivant, Serigne Gaoussou Sanokho a dénoncé les attaques que par les chefs religieux subissent sur les réseaux sociaux. Selon lui '' un bon musulman ne se comporte pas ainsi. Les gens qui attaquent nos chefs religieux doivent arrêter[...], cette impolitesse ne sert à rien''. 
 
Le porte-parole du Khalife de Touba Sanokho a salué l'engagement des Talibés mais surtout des autorités étatiques( le chef de l’État et son premier ministre etc) et territoriales pour la réussite de l'organisation du Gamou de Touba Sanokho qui a encore une fois ''drainé beaucoup de monde. Vous l'avez constaté vous les journalistes qui étaient présents'', a conclu Serigne Gaoussou Sanokho.
Autres articles
Mardi 9 Septembre 2025
Fallou Galass Sylla



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
La flottille vers Gaza affirme avoir été

La flottille vers Gaza affirme avoir été "frappée" par un drone au large de Tunis, la Tunisie dément - 09/09/2025

Les Ougandais toujours meurtris par les crimes de Kony, selon le procureur de la CPI

Les Ougandais toujours meurtris par les crimes de Kony, selon le procureur de la CPI - 09/09/2025

Drame à Mboro : un champ de mil transformé en arène sanglante entre agriculteur et bergers

Drame à Mboro : un champ de mil transformé en arène sanglante entre agriculteur et bergers - 09/09/2025

L’Inde est-elle un « roi des tarifs douaniers » ? Pas vraiment (Par Mohan Kumar)

L’Inde est-elle un « roi des tarifs douaniers » ? Pas vraiment (Par Mohan Kumar) - 09/09/2025

Un suspect interpellé pour viol sur un mineur de 11 ans aux HLM Biscuiterie

Un suspect interpellé pour viol sur un mineur de 11 ans aux HLM Biscuiterie - 08/09/2025

Visite surprise du ministre américain de la Défense à Porto Rico

Visite surprise du ministre américain de la Défense à Porto Rico - 08/09/2025

Exploitation aurifère à Kédougou : Le Groupe Managem annonce la production du premier lingot d’or de la mine de Boto

Exploitation aurifère à Kédougou : Le Groupe Managem annonce la production du premier lingot d’or de la mine de Boto - 08/09/2025

Yassine Fall, Ministre de la Justice : « Je mesure pleinement l'importance et la lourdeur de la tâche qui m'incombe »

Yassine Fall, Ministre de la Justice : « Je mesure pleinement l'importance et la lourdeur de la tâche qui m'incombe » - 08/09/2025

Proclamation des candidatures à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire : le Conseil constitutionnel publie la liste définitive

Proclamation des candidatures à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire : le Conseil constitutionnel publie la liste définitive - 08/09/2025

Gouvernement Sonko 2 : La réaction de Ousmane Diagne après son limogeage au ministère de la Justice

Gouvernement Sonko 2 : La réaction de Ousmane Diagne après son limogeage au ministère de la Justice - 08/09/2025

Sénégal : le député Guy Marius Sagna interpelle le ministre des Forces armées sur la gestion des primes du GIGN

Sénégal : le député Guy Marius Sagna interpelle le ministre des Forces armées sur la gestion des primes du GIGN - 08/09/2025

Réaménagement du gouvernement : L’APR dénonce l’arrestation des détenus politiques et appelle à une riposte des forces vives de la nation

Réaménagement du gouvernement : L’APR dénonce l’arrestation des détenus politiques et appelle à une riposte des forces vives de la nation - 08/09/2025

Gouvernement Sonko 2 : L’APR y voit « un approfondissement de l'instauration d'une dictature au Sénégal »

Gouvernement Sonko 2 : L’APR y voit « un approfondissement de l'instauration d'une dictature au Sénégal » - 08/09/2025

Après son limogeage, Mountaga Diao remercie le président de la République Bassirou Diomaye Faye...

Après son limogeage, Mountaga Diao remercie le président de la République Bassirou Diomaye Faye... - 08/09/2025

Entreprises publiques et médias privés : L’APPEL dénonce les ruptures abusives de contrats et appelle à la mobilisation de la presse

Entreprises publiques et médias privés : L’APPEL dénonce les ruptures abusives de contrats et appelle à la mobilisation de la presse - 08/09/2025

Intégrer la Journée mondiale de la Myopathie et des Maladies Rares dans l’agenda du Ministère de la Santé : un appel urgent des familles et patients

Intégrer la Journée mondiale de la Myopathie et des Maladies Rares dans l’agenda du Ministère de la Santé : un appel urgent des familles et patients - 08/09/2025

Drame sanglant à Fass Mbao: Pour 1 500 F CFA, une dette dérisoire… un ami poignardé à mort

Drame sanglant à Fass Mbao: Pour 1 500 F CFA, une dette dérisoire… un ami poignardé à mort - 08/09/2025

Dans les coulisses d’un remaniement, une image fondatrice ( Par Adama Sow )

Dans les coulisses d’un remaniement, une image fondatrice ( Par Adama Sow ) - 08/09/2025

LE PAVILLON SPECIAL EST UN MILIEU CARCERAL INCOMPATIBLE AVEC LES PATHOLOGIES GRAVES ET MORTELLES DE FARBA NGOM ( Par Me Moussa Bocar THIAM )

LE PAVILLON SPECIAL EST UN MILIEU CARCERAL INCOMPATIBLE AVEC LES PATHOLOGIES GRAVES ET MORTELLES DE FARBA NGOM ( Par Me Moussa Bocar THIAM ) - 08/09/2025

Raid dans une usine américaine: les Sud-Coréens vont bientôt être relâchés selon Séoul

Raid dans une usine américaine: les Sud-Coréens vont bientôt être relâchés selon Séoul - 07/09/2025

‎PADAER 2/KOLDA : Le FIDA satisfait de sa mission de supervision…

‎PADAER 2/KOLDA : Le FIDA satisfait de sa mission de supervision… - 07/09/2025

Nouveau gouvernement : « ces enseignements qu’il faut retenir d’une formation laborieuse » (Thierno Alassane Sall)

Nouveau gouvernement : « ces enseignements qu’il faut retenir d’une formation laborieuse » (Thierno Alassane Sall) - 07/09/2025

Les premiers mots de Dethié Fall après sa nomination : « Cette mission sera menée avec toute l’énergie, la rigueur et l’expertise nécessaires »

Les premiers mots de Dethié Fall après sa nomination : « Cette mission sera menée avec toute l’énergie, la rigueur et l’expertise nécessaires » - 07/09/2025

Ukraine: le siège du gouvernement endommagé après une attaque aérienne russe record

Ukraine: le siège du gouvernement endommagé après une attaque aérienne russe record - 07/09/2025

Guinée: un site d'informations suspendu, une télévision interdite (régulateur)

Guinée: un site d'informations suspendu, une télévision interdite (régulateur) - 07/09/2025

Remaniement : Le message émouvant d’adieu de Jean Baptiste Tine après son départ du ministère de l’Intérieur

Remaniement : Le message émouvant d’adieu de Jean Baptiste Tine après son départ du ministère de l’Intérieur - 07/09/2025

Kaolack - Approvisionnement en eau : La cité religieuse de Médina Baye réclame un nouveau forage 'C'est une nécessité!' (Président Jamyatou Ansarud'Din).

Kaolack - Approvisionnement en eau : La cité religieuse de Médina Baye réclame un nouveau forage 'C'est une nécessité!' (Président Jamyatou Ansarud'Din). - 07/09/2025

Réaction au remaniement ministériel (Par Thierno Bocoum)

Réaction au remaniement ministériel (Par Thierno Bocoum) - 07/09/2025

‎Gouvernement Sonko 2 : Kolda zappée de la liste...

‎Gouvernement Sonko 2 : Kolda zappée de la liste... - 07/09/2025

Coup de filet anti-drogue à Grand Yoff : 3 trafiquants arrêtés et une tentative de corruption avortée

Coup de filet anti-drogue à Grand Yoff : 3 trafiquants arrêtés et une tentative de corruption avortée - 07/09/2025

RSS Syndication