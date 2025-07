Gamou Thiénaba : Le comité d’organisation sous la houlette de Serigne B. D. Seck, prend les devants et insiste sur les attentes

À deux mois de la célébration de la 146e édition du gamou de Thiénaba, les préparatifs vont bon train.

En prélude à cet événement religieux, les membres du comité d’organisation, avec à leur tête le nouveau coordinateur Serigne Baye Diop Seck, organisent des rencontres périodiques pour une bonne organisation du Maouloud. À l'issue d'une rencontre dénommée "Wajjall Gamou Thiénaba", le nouveau coordinateur qui a fait face à la presse, est revenu sur les préparatifs avec notamment une première rencontre avec les autorités administratives.

Serigne Baye Diop Seck a dans son intervention rappelé les attentes liées à l'approvisionnement en eau, l'électricité, l'assainissement, les voies de communication, la sécurité etc... Concernant l'eau, il a insisté sur la pénurie récurrente du liquide précieux dans cette cité religieuse en appelant surtout au déploiement de citernes d'eau, de bassins et des bâches à eau avant, pendant et après le gamou.

"Nous invitons l'État dont le président de la République et son Premier ministre et l'ensemble des foyers religieux du pays à prendre part à cet événement...", a conclu Serigne Baye Diop Seck.