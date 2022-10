Gamou Ndiassane 2022 : Sokhna Maguette Kounta invite les jeunes à s'inspirer des enseignements de nos érudits en ces moments de ferveur.

La célébration de la naissance du Prophète (PSL) permet de revisiter sa vie, son oeuvre et ses enseignements qui peuvent beaucoup impacter sur la vie de la population.



Selon Sokhna Maguette Kounta, "nous devons nous inspirer des enseignements de nos anciens et érudits en ces moments de ferveur et de commémoration pour avoir les bons comportements dignes d'un musulman". Elle est également revenue sur la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. "Les réseaux sociaux sont un outil de communication. Ils permettent de régler beaucoup de problèmes. Ils doivent être utilisés à bon escient pour parfaire nos rapports avec nos prochains", a-t-elle précisé.



À ce titre, Sokhna Maguette Kounta invite les jeunes à plus de responsabilité et à se référer à la Sunna et la charia. Surtout que, dira-t-elle, nos foyers religieux jouent un important rôle pour perpétuer cet héritage des anciens qui sert de fondement aux jeunes."