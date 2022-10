Gamou Ndiassane 2022 : Seynabou Gaye Touré invite les jeunes à écouter le message de paix de nos guides religieux pour éviter de sombrer dans la violence.

Lors de la commémoration de la naissance du Prophète (PSL) à Ndiassane, la présidente du Conseil départemental, Seynabou Gaye Touré à la tête d'une forte délégation, a accueilli le ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome à l'entrée de la cité religieuse pour l'accompagner à la cérémonie officielle.



Dans son discours, le ministre de l'intérieur est revenu sur les réalisations faites à Ndiassane. Antoine Félix Diome a également signifié au Khalife que le Président Macky Sall a décidé de régler les vieilles doléances de Ndiassane, à savoir le bitumage, l'assainissement entre autres.



Seynabou Gaye Touré a notamment magnifié le message de paix et de stabilité qui a été véhiculé pendant les symposiums organisés à cette occasion. Avant d'évoquer des propos de l'ancien Président de la côte d'Ivoire : "On apprécie la paix que lorsqu'on l'aura perdue". Pour dire selon elle, que la paix n'a pas de prix et que nous devons tous travailler pour préserver davantage cette paix sociale. " Je salue ce message de paix des Kountiyyou tout comme à Tivaouane, à Kaolack et dans tous les foyers religieux du Sénégal", a-t-elle précisé.





Poursuivant, Seynabou Gaye Touré invite les jeunes à écouter ce message de paix de nos guides religieux, à plus de persévérance et d'éviter de sombrer dans la violence et tout ce qui s'ensuit". Pour elle, les jeunes doivent écouter le message de paix de nos guides religieux pour la stabilité et le développement du pays...