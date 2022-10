Gamou Ndiassane 2022 : Habib Niang parrain de la 139ème édition

Au regard de toutes les actions que pose le président de "And Suxxali Sénégal", la fédération nationale des Dahira Ansaru Dine Ahlou Kountiyou a choisi comme parrain de la 139ème édition du Gamou annuel de Ndiassane, Habib Niang par ailleurs responsable politique de l'APR à Thiès-Nord.

En effet, par le biais de son homme de confiance le Khalife s'est entretenu avec Habib Niang pour lui proposer de valider le choix porté sur sa personne.

Ce choix porté sur l'homme n'est pas fortuit, car Habib Niang s'est illustré à travers Thiès et environs par des actions sociales envers la population.

Le responsable apériste a, pour sa part, accepté d'être le parrain de cette grande nuit dédiée au Prophète Mohamed (Saw). Une forte délégation fera le déplacement dans la cité religieuse des khadr pour accompagner le parrain ce samedi 15 Octobre 2022.